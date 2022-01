Geen basketbalcompetitie om titel

07/01/2022 10:41 – Stan Herewood

In februari wil de Surinaamse Basketbalassociatie starten met een aangepaste competitie.

PARAMARIBO – “De druk vanuit het veld wordt groter om uiteindelijk te beginnen, iets te doen, ook al is het aantal gevaccineerde spelers onder het minimum.” Henk Rahan, competitiemanager van de Surinaamse Basketbalassociatie (SBA), onthult tegenover de Ware Tijd dat er weer in georganiseerd verband zal worden gebasketbald in Suriname, maar niet met als inzet een titel. Het streven is om te starten op de eerste zondag van februari, Covid-19-perikelen daargelaten. De inschrijving staat open tot en met 22 januari.

Rahan zegt dat er veel flexibiliteit van de clubs wordt verwacht, omdat er niet volgens de standaardregels zal worden gespeeld. Acht van de tien verenigingen hebben gereageerd op de oproep om opnieuw te starten op basis van de harde eis van volledig gevaccineerden. Volgens de voorlopige opgave is 42 procent van de spelers gevaccineerd. Uitgaande van dat cijfer zal er moeten worden ge?mproviseerd.

Er zal in vier klassen worden gespeeld: senioren mannen en vrouwen, jongens junioren (14-21 jaar) en mini (8-13 jaar). De reguliere competitie werd afgewerkt in tien klassen. Voor het toernooi is besloten klassen samen te voegen. Rahan: “Na sluiting van de inschrijfperiode zullen wij de balans kunnen opmaken van het aantal meldingen voor deelname en kan aan de hand daarvan het competitiesysteem worden vastgesteld.”

Besmetting

Door de gewijzigde en ge?mproviseerde omstandigheden zal er geen transfer van spelers mogelijk zijn. Wel mogen basketballers worden uitgeleend, geeft Rahan aan. Hij zegt dat de associatie tevreden is dat ‘met iets’ kan worden begonnen. Clubvertegenwoordigers hebben opgemerkt dat gevaccineerde spelers besmet kunnen raken en vroegen hoe hiermee zal worden omgegaan.

De competitiemanager vindt dat iets voor de gezondheidsdeskundigen. “De mogelijkheid om spelers te testen v??r een wedstrijd en v??r en na de training hebben we niet. Er is daar geen geld voor. Als spelers zich niet comfortabel voelen met onze voorwaarden dan moeten ze niet meedoen.”

Hij geeft toe dat het lastig is om een competitie te beginnen met zoveel onzekerheden. “Je kan niet behoorlijk plannen en moet teveel door de vingers kijken bij de toepassing van onder meer wedstrijdreglementen.” Toch is hij tevreden over de getoonde drang van verenigingen om de bal weer aan het dribbelen te brengen.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina