De gebroeders Dongo vertrekken 9 maart naar de Verenigde Staten (VS). Shoun, de jongste van de drie, gaat voor een American Football-try-out, terwijl Leandro en Donovan gaan om hun worsteltraining, die zij in 2019 waren gestart, af te ronden. De gebroeders zullen ongeveer een jaar in de VS verblijven. Deze activiteiten hadden vorig jaar moeten plaatsvinden, maar werden vanwege de Covid-19- pandemie uitgesteld.