Gavin Kensmil wint laatste thuiswedstrijd

26/02/2022

-

Terence Oosterwolde

Gavin Kensmil leidde SFA in zijn laatste thuiswedstrijd naar een krappe zege.

Foto: SFA Athletics



PARAMARIBO –

Met game-highs negentien punten en acht rebounds heeft Gavin Kensmil opnieuw een belangrijke rol vervuld bij de Stephen F. Austin State University. In zijn laatste thuiswedstrijd leidde de Surinaamse basketballer de Lumberjacks naar een 73-71 overwinning op Abilene Christian University, de achtste zege op rij.

Kensmil nam vier van SFA’s laatste zes punten voor zijn

rekening. Eerst bracht hij met 1:47 SFA op 69-68, waarna hij met 51

seconden op de klok voor een 71-68 voorsprong zorgde. Nadat de

tegenstander de score in evenwicht bracht met zestien seconden te

gaan, zorgde Sadaidrienne Hall met 1,5 seconde ervoor dat SFA met

de zege vandoor ging.

Voor Kensmil betekent het de laatste keer dat hij als SFA-speler

in The Sawmill, het William R. Johnson Coliseum speelde. Van hem en

point-guard David Kachelries werd zaterdagavond afscheid genomen

tijdens Senior Day. In hun laatste seizoen als college

basketballers resten nog twee uitwedstrijden in het reguliere

seizoen. Daarna volgt het Western Athletic Conference

Tournament.

Op haar socialemediakanalen bedankte SFA de Surinamer Gavin

Kensmil in verband met ‘Senior Day’.

In 37 minuten eindigde Kensmil met game-highs negentien

punten en acht rebounds. Hij scoorde negen van de vijftien

veldbaskets. Enige minpunt waren zijn vrije worpen; de Surinamer

miste zes van de zeven. Verder had hij een assist, een steal en een

block. Hij maakte vier turnovers en had drie fouten. Kachelries

miste zijn beide three-pointers en eindigde met een rebound en een

assists, voordat hij werd ‘uitgefout’.

De overwinning was de achtste opeenvolgende voor SFA, die zijn

winst-/verliesstaat verbeterde naar 20-8, inclusief 12-4 in de

Western Athletic Conference. De ploeg bezet de derde plek achter

New Mexico State University (12-3) en Seattle University (12-4).

Woensdag is New Mexico State in Las Cruces, New Mexico de

tegenstander in de voorlaatste partij.

De WAC-koploper had op 22 januari met 72-58 gewonnen in The

Sawmill. Offensief gezien had Kensmil toen een van zijn mindere

wedstrijden. De Surinamer eindigde met acht punten, acht rebounds,

twee steals, twee turnovers en vier fouten. Het reguliere seizoen

wordt op 5 maart in Edinburg, Texas afgesloten tegen de University

of Texas Rio Grande Valley







