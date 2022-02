Gavin Kensmil ‘toppie’ in winst SFA

11/02/2022 03:03

Terence Oosterwolde

Gavin Kensmil leidde SFA met een game-high negentien punten naar de vierde opeenvolgende zege.

Foto: SFA Athletics



PARAMARIBO –

Gavin Kensmil heeft donderdagavond een dikke vinger in de pap gehad in de ruime 81-61 zege van de Stephen F. Austin State University op de Chicago State University. De Surinaamse basketballer werd topscorer met een game-high negentien punten.

In de Emil and Patricia Jones Convocation Center in Chicago,

Illinois had Kensmil verder vier rebounds en vier assists in 31

minuten. Hij scoorde zes van de elf baskets en benutte zeven van de

negen vrije worpen, maakte drie turnovers en had een fout.

SFA, die zijn langste zegereeks van het seizoen evenaarde met de

vierde opeenvolgende overwinning, speelt op 16 februari weer tegen

Chicago State. Die wedstrijd tijdens ‘Greek Night’ vindt plaats in

het eigen William R. Johnson Coliseum in Nacogdoches, Texas. SFA

staat op 16-8, inclusief 8-4 in de Western Athletic Conference

(WAC). CSU viel terug naar 6-18/2-9.

Dancell Leter en Dixie State incasseerden hun derde nederlaag op

rij en staan nu op 11-13, inclusief 4-7 in de WAC, nadat

donderdagavond koploper New Mexico State University met 69-77 te

sterk was. In de eigen Burns Arena in Saint George was Leter goed

voor vijftien punten, vijf rebounds, een assist en een steal.

De Surinamer stond dertig minuten op veld. Hij scoorde drie van

de vier veldbaskets en twee van de vijf three-pointers en benutte

al zijn drie vrije worpen. Leter, die een four point-play had

(three-pointer en bonus vrije worp), maakte twee turnovers en had

vier fouten. Dixie State is zaterdagavond gastheer van Grand Canyon

University (17-5/8-3).

In Division van de National Junior Collegiate Athletic

Association wisten Cyarah Kensmil en Ranger College na zes

opeenvolgende nederlagen eindelijk weer te winnen. Het bezoekende

Cisco College werd met 66-45 verslagen. Kensmil had niet haar beste

game. Ze miste zes van haar zeven schoten en eindigde met twee

punten, drie rebounds, een block en vier fouten.







