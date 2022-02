Gavin Kensmil Player of the Game

17/02/2022 02:20

Terence Oosterwolde

Gavin Kensmil (14) was haast niet te stoppen tegen Chicago State.

Foto: SFA Athletics



PARAMARIBO –

Met een game-high 26 punten in amper 24 minuten heeft de Surinaamse basketballer Gavin Kensmil de Stephen F. Austin State University woensdagavond geleid naar een 81-77 overwinning op Chicago State University. Hij werd na afloop uitgeroepen tot Player of the Game.

De Surinamer was in het William R. Johnson Coliseum een doorn in

het oog van de tegenstander en was dominant in de bucket. In de

eerste helft scoorde hij zes van de acht schoten in de paint en na

de rust vier van de vijf, inclusief een dunk met 2:30 nog te gaan

als zijn laatste basket. Kensmil scoorde overall tien van de

dertien schoten en benutte zes van de tien vrije worpen. Verder had

de forward twee rebounds en twee assists en maakte hij twee

turnovers en vier persoonlijke fouten.

De overwinning tijdens de zogenoemde ‘Greek Night’ was de vijfde

op rij voor The Lumberjacks, die hun winst-/verliesstaat

verbeterden naar 17-8, inclusief 9-4 in de Western Athletic

Conference (WAC). Een kleine week terug had SFA in Illinois al

gewonnen van Chicago State (81-71). Kensmil had toen negentien

punten, vier rebounds en vier assists. Zaterdag wacht het uitduel

tegen Lamar University, die nog zonder winst zit in de WAC (0-13)

en overall op 2-22 staat. Op 17 januari had SFA thuis met 86-78

gewonnen na zestien punten, vier rebounds, twee assists, een steal

en een block van Kensmil.

Dancell Leter is uitgeroepen tot Newcomer of the

Week.

In de Pan American Center in Las Cruces, New Mexico was

Surinames Dancell Leter, woensdag uitgeroepen tot WAC Hoops

All-Access Newcomer of the Week, goed voor dertien punten, drie

assists, twee rebounds en een steal. Echter, het is Dixie State

University niet gelukt zich te revancheren op WAC-koploper New

Mexico State University. The Trailblazers gingen met 64-75 ten

onder, nadat ze op 10 februari in de eigen Burns Arena met 69-77

hadden verloren. Leter, scoorde twee van de drie veldbaskets en

twee van de vier three-pointers en benutte drie van de vijf vrije

worpen in 26 minuten.

Met 2:21 had hij een three-pointplay (basket en bonus vrije

worp) en bracht hij Dixie State nog tot vier punten (59-63), maar

de koploper had een 12-5 run in de resterende tijd. De Surinamer

maakte vier persoonlijke fouten en had drie turnovers. Leter, die

voor de zevende wedstrijd op rij in dubbele cijfers scoorde, zal

zich nu met het team voorbereiden op Utah Valley University

(17-8/8-5), zaterdag in de Burns Arena in Saint George. Op 8

januari was deze tegenstander in de Utah Community Credit Union

Center in Orem, Utah te sterk voor Dixie State (12-14/5-8): 71-79.

Leter had toen acht punten, zeven rebounds, een steal en een

block.







