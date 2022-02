Gavin Kensmil loodst SFA langs Sam Houston

25/02/2022 03:03

Terence Oosterwolde

Sam Houston probeert Gavin Kensmil met drie verdedigers af te stoppen.

Foto: SFA Athletics



PARAMARIBO –

Mede door een game-high achttien punten van Gavin Kensmil heeft de Stephen F. Austin State University een krappe overwinning behaald op Sam Houston University. Nadat Jaylin Jackson-Posey met 1,8 seconden uit twee vrije worpen de stand op 69-67 bracht, kreeg Kensmil zijn hand aan de inbound pass, waardoor Sam Houston’s allerlaatste kans verloren ging.

Voor SFA betekende het de zevende overwinning op rij. Bovendien

revancheerde de ploeg zich op de Bearcats, die op 15 januari met

49-41 hadden gezegevierd. The Lumberjacks kenden donderdagavond een

flitsende start en mede door een lay-up en dunk van Kensmil stond

het 15-2 na iets meer dan vijf minuten spelen. Bij de rust was het

41-28.

Nadat Kensmil met 12:03 de score op 53-39 bracht, sloeg Sam

Houston keihard terug. Met 25 seconden te gaan naderde de

tegenstander tot 65-66, terwijl het met acht tellen nog te gaan

gelijk was: 67-67. Met 1,8 seconden maakte Jackson-Posey twee vrije

worpen, voordat Kensmil de laatste aanval van Sam Houston

verstoorde.

De Surinaamse basketballer maakte acht van de dertien schoten en

benutte twee van de zeven vrije worpen. Hij had verder vijf

rebounds, een steal, vier turnovers en vier fouten in 33 minuten.

Zaterdag wacht de zogenoemde ‘Senior Night’, de laatste

thuiswedstrijd voor de seniors, onder wie Kensmil, in William R.

Johnson Coliseum.

Tegenstander is Abilene Christian University die op 6 januari

met 64-58 was verslagen. Kensmil was toen goed voor

game-highs dertien punten en zeven rebounds met twee

assists, een steal en een block. Op de ranglijst van de Western

Athletic Conference (WAC) staat SFA (11-4) vierde achter New Mexico

State (12-2), Seattle University en Sam Houston (12-4).

Dancell Leter scoorde donderdag drie van de zes vrije

worpen.

Ondanks elf punten, vijf rebounds, drie assists en twee blocks

van Dancell Leter is het Dixie State University niet gelukt te

winnen. In de eigen Burns Arena was de bezoekende California

Baptist University met 67-61 sterker. Leter maakte vier van de acht

schoten, benutte drie van de zes vrije worpen, had twee fouten en

een turnover.

Dixie State (13-15, inclusief 6-9 in de WAC) komt zaterdag uit

tegen nummer twee Seattle University (21-8/12-4). Op 15 januari

hadden The Trailblazers in de Redhawk Center in Seattle, Washington

met 68-79 verloren. Leter was in die game goed voor acht punten,

vier rebounds en een assist.







