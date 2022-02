Gavin Kensmil leidt SFA naar zesde zege op rij

19/02/2022 22:59

Gavin Kensmil vervulde wederom een glansrol bij SFA, die de zesde opeenvolgende winst boekte.

PARAMARIBO –

Met game-highs twintig punten en acht rebounds heeft Gavin Kensmil de Stephen F. Austin State University zaterdagavond geleid naar de zesde overwinning op rij. In Beaumont, Texas werd de uitwedstrijd tegen Lamar University met 70-56 gewonnen.

De Surinaamse basketballer scoorde zeven van de negen schoten in

37 minuten en benutte zes van de elf vrije worpen, beide ook

game-highs. Los van de drie offensive en vijf defensive

rebounds had hij een assist en een steal. Verder had hij twee

turnovers.

Door deze zege verbetert SFA haar winst-/verliesstaat naar 18-8,

inclusief 10-4 in de Western Athletic Conference (WAC). Slechts

Seattle University (12-2), New Mexico State (10-2) en Sam Houston

University (11-3) hebben een beter record in de WAC.

In het reguliere seizoen van The Lumberjacks resten nog vier

duels, inclusief de confrontatie donderdag met nummer drie Sam

Houston in het eigen William R. Johnson Coliseum in Nacogdoches. Op

15 januari had de tegenstander in Johnson Coliseum in Huntsville

met 49-41 gewonnen. Kensmil, die met dertien punten, acht rebounds

en twee assists was geeindigd, was in die ontmoeting de enige

SFA-speler in dubbele cijfers.







