Gators van Nesty pakken twee goud

19/02/2022 01:10

-

Terence Oosterwolde

Adam Chaney van Florida Gators (m), geflankeerd door Ethan Gogulski van Texas A&M (l) en Matthew Menke van Alabama, won vrijdag twee gouden plakken.



PARAMARIBO –

Adam Chaney heeft vrijdagavond een dikke vinger in de pap gehad in het succes van het mannenteam van de University of Florida onder leiding van hoofdcoach Anthony Nesty. Chaney won eerst individueel goud op de 100 yard rugslag en haalde daarna met het estafetteteam in de slotrace van de avond ook de titel op de 4×100 yard wisselslagestafette.

Op de voorlaatste dag van de Southeastern

Conference-zwemkampioenschappen zorgden de Florida Gators ervoor

dat hun eerste plek in het klassement niet in gevaar komt. Het

begon met het goud van Chaney op de 100 rug. Hij klokte 44,51

seconden, de snelste tijd dit jaar en brak het UF-schoolrecord

(44,60) dat sinds 2005 op naam stond van Ryan Lochte. Chaney werd

daarbij ook Gators’ eerste rugslag SEC-kampioen sinds Marco

Loughran in 2011.

In Knoxville, Tennessee blijft UF de estafette domineren.

Chaney, Amro Al-Wir, Eric Friese en Kieran Smith zorgde voor het

vierde kampioenschap in evenveel estafettes door de 4×100

wisselslag te winnen in 3:02,61, een pool record in de Allan Jones

Intercollegiate Aquatic Center en de op een na snelste tijd dit

jaar in de Verenigde Staten.

Gators won dinsdag op de eerste dag de 4×50 wisselslag (Chaney,

Dillon Hillis, Friese en Alberto Mestre) en 4×200 vrije slag

(Smith, Trey Freeman, Oskar Lindholm en Alfonso Mestre). Op de

tweede zwemdag woensdag volgde het goud op de 4×50 vrij (Chaney,

Friese, Smith en Macguire McDuff). Met nog zaterdag als slotdag

leiden de mannen van UF met 976 punten.

De vrouwen die na donderdag de derde plek bezetten, zitten nu op

de vijfde positie met 616 punten. Amanda Ray miste op de 200 yard

vlinderslag de bronzen plek. Op de 400 wisselslagestafette werden

de Gators-vrouwen zevende in de A-finale. Tennessee voert de

ranglijst aan met 972,5 punten, gevolgd door Georgia (754),

Kentucky (712) en Alabama (685).







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina