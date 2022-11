Gastonan di personal y personal a baha

The content originally appeared on: Diario

Prome Minister Evelyn Wever-Croes

*Gobierno ta cumpliendo cu e ‘Beleidsplan verlaging personeelskosten’

ORANJESTAD (AAN): Durante su disertacion den e reunion publico den Parlamento pa trata Presupuesto 2023, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a ricibi y contesta detayadamente varios pregunta cu tin di haber cu su ministerio. For di Parlamentarionan Mansur, Lopez-Tromp y Gun, Prome Minister a ricibi pregunta tocante nan personal specificamente tocante e vacaturanan cu no a wordo ocupa y e efectonan cu esaki tawata tin den trabounan diario.

Na aña 2018, Gobierno a introduci Beleidsplan verlaging personeelskosten (BVP) na cua Gabinete Wever-Croes I y II a tene su mes estrictamente na dje. Apesar cu no ta facil, Gobierno ta cumpli cu e plan di maneho aki. Oposicion constantemente ta cuestiona si Gobierno ta cumpli cu e plan di maneho aki of no.

Prome Minister den varios ocacion a indica cu prueba cu Gobierno ta cumpli cu e plan aki desde 2018 y a bin ta baha gasto y no a tuma mas hende den servicio. Oposicion sinembargo no ta contento cu esaki y awo kier sa si e plan di maneho aki tin efectonan negativo cu ne.

Prome Minister a remarca cu apesar cu no ta facil pa cumpli cu e plan di maneho aki awo, pa otro aña ta spera cu cos lo ta miho y lo por cuminsa yena e vacaturanan.

Pa 2022, Ministerio di Asuntonan General no a presupuesta tampoco a tuma ningun persona nobo den servicio. Esaki no por tampoco, Prome Minister a enfatisa pasobra nan lo wordo kita di for di presupuesto segun e palabracionnan haci.

Pa loke ta trata gastonan di personal, Prome Minister a duna di conoce cu ora cu a introduci e BVP na 2018, e gastonan di personal tawata 476 miyon florin. Den Presupuesto 2023, gastonan di personal ta na 459 miyon florin. Claramente por mira cu den e periodo aki, e gastonan di personal a baha considerablemente, cu 17 miyon florin y asina a cumpli cu e Beleidsplan verlaging personeelskosten. Aki tambe, CAft a duna Gobierno razon.

Pero no solamente e gastonan a baha, pero e cantidad di persona den servicio di Gobierno tambe a baha desde cu a cuminsa cu e BVP na aña 2018 pa aña 2021, cu 351 FTE (Voltijds Equivalenten werknemers). Esakinan ta personanan cu no ta den servicio di Gobierno mas, sea nan a retira of a tuma VUT entre otro, y no a wordo reemplasa.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa: “Esaki ta e resultado di e maneho cu Gabinete Wever-Croes ta implementa, e seriedad di nos gobernacion, y manera e propio DRH a indica, No tawata tin nombracionnan politico den e Gobierno aki. Apesar cu oposicion kier purba hunga politica barata cu esaki, e echo y cifranan ta mustra contrario”.