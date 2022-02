Gasbomdief op heterdaad betrapt

26/02/2022 16:04

PARAMARIBO –

Tijdens een poging te Zorg en Hoop een gasbom te stelen, is de 57-jarige Marlon P. vrijdagochtend op heterdaad betrapt. De twintigjarige J.M. schakelde de politie in, die snel ter plekke was en de man in de boeien sloeg.

Marlon P. had breekwerktuigen bij zich, die in beslag zijn

genomen. De man gaf toe te hebben gepoogd de gascilinder weg te

nemen. De verdachte is in verzekering gesteld, nadat de vrouw op

Bureau Nieuwe Haven aangifte deed.







