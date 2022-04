Galibi biedt meer dan strand en spotten zeeschildpadden

23/04/2022 08:10

PARAMARIBO –

Een vijfhonderd jaar oud inheems dorp in een natuurreservaat van vierduizend hectare. Het biedt meer dan zijn strand en de zeeschildpadden. Zijn charme in combinatie met de ongerepte natuur van de zeestranden en de cultuur van de Caraiben in de delen Christiaankondre en Langamankondre bij de monding van de Marowijnerivier zijn voldoende ingredienten om ook buiten het legseizoen een heerlijke strandvakantie te hebben in Suriname. Het is Galibi!

Het dorp ligt over twee kilometer uitgestrekt langs het strand

en kenmerkt zich door de vele kokospalmen en manjabomen. Langs het

gehele strand liggen de boten in het water te dobberen. Met de

piyaka, een zeewaardige korjaal, duurt de reis vanuit

Albina anderhalf uur. Het vlechtwerk, de typische keramiek en

kralen sieraden zijn te vinden in het dorp, maar het hoofdmiddel

van bestaan is de visserij. En precies daar wringt intussen de

schoen. “Wij zijn bezorgd, want we weten niet hoelang wij nog

kunnen leven van de vissen in de Marowijnerivier door de goudkoorts

in de bovenloop”, vertelt kapitein Ricardo Pane van

Christiaankondre.

Toerisme

Tokoe Wijnberg, die er als eerste begonnen is met toerisme,

heeft samen met andere dorpelingen gedurende de Covid-19-pandemie

de stichting Touroperators en Lodgehouders Galibi opgericht. Hij is

voorzitter van de organisatie die toerisme nieuw leven wil

inblazen. “We hebben dit jaar Galibi officieel weer geopend voor

toeristen. De samenwerking is goed en qua uitvoering van de tours

zijn de lodgehouders onafhankelijk. Zij hebben hun eigen programma.

Daaraan willen wij niet komen. De tarieven komen wij wel samen

overeen”, doet Wijnberg uit de doeken.

Hij wil met en bij de bewoners de bewustwording voor het belang

van toerisme aanwakkeren, zodat zij weer kunnen beginnen met hun

activiteiten. Hij verwijst naar een vrouwenorganisatie die

souvenirs maakt en andere handarbeid producten. “Het vrouwencentrum

dat in verval is geraakt, moet worden opgeknapt. Je hebt mannen die

vlecht- en houtsnijwerk doen en dat willen wij (verder) stimuleren.

Zelfs onze eigen gevangen vis die op verschillende manieren wordt

klaargemaakt kunnen wij aanbieden aan onze gasten.”

Niet ontmoedigd raken

In bijzijn van zijn vrouw Irene vertelt hij over de grootste

lodge die ze hebben verloren aan de natuur. Het gebouw, op honderd

meter van het strand, had tien kamers. Voorheen waren er veel bomen

aan de voorkant. Mensen konden er hangmatten ophangen. In de

afgelopen twee jaar is de grond gaan afkalven tot bij het gebouw.

De schade is omgerekend enkele miljoenen Surinaamse dollars. “Het

is wel iets om je druk over te maken, maar ik houd rekening met

mijn gezondheid. Je moet alleen zegen krijgen van de Heer. Ik heb

geprobeerd om een kunstmatige dijk te bouwen, maar tegen de natuur

ben je niet opgewassen”, vertelt hij met een strak gezicht.

Hij exploiteert nu drie woningen. Zijn tourbedrijf Myrysji kan

in een keer twintig mensen accommoderen. Bij gezinnen en mensen die

geen bezwaar hebben om in groepen te slapen kan dat oplopen tot

dertig. Ondanks de tien kamers die Wijnberg heeft verloren, geeft

hij de moed niet op. Het plan is om anders te bouwen.

“De Covid-19-periode was een zware tijd voor ons. Toerisme was

helemaal lam geslagen. Iets dat wij nooit hadden verwacht of

voorzien. Wij konden alleen machteloos toekijken. Wat konden we

anders doen? Wij zijn gaan verslappen en hebben onze accommodatie

ook laten liggen. Wij zochten naar alternatieven.” Wijnberg vertrok

met zijn vrouw naar Paramaribo om werk te zoeken in de bouw. “Ik

ben van huis uit bouwvakker”, onthult hij lachend. In die twee

Covid-19-jaren was hij dan ook meer in de stad dan op

Galibi.

Activiteiten

Er zijn plannen om in het inheemse dorp weer (grote)

festiviteiten te organiseren. Het Galibi Beachfestival is daar een

van. Die activiteit is er een van het dorp en de winst wordt

onderling verdeeld. Vijf jaar geleden is het festival voor het

laatst gehouden. Wijnberg zegt dat het als organisator niet

makkelijk is geweest om de logistiek vanuit Paramaribo te

organiseren. “Dat is eigenlijk het zwaarst. Uiteindelijk kom je

niet uit, want de winsten zijn verdeeld”, geeft hij inzicht.

Dat wil niet zeggen dat hij er een punt achter heeft gezet. Hij

denkt samen met zijn vrouw en andere dorpelingen er over na om weer

een grote festiviteit te organiseren. “Ik heb ideeen. We hebben

eens een cultureel festival gehouden en dat is een succes geworden.

Iedereen doet mee om de cultuur en traditie tentoon te stellen. Zo

een festival wil ik weer, in de grote vakantie, in

augustus/september, misschien een maand lang in vier weekenden. Dat

kan ik misschien als stichting doen, maar ik moet het plan wel aan

de kapitein voorleggen.”

Grondenrechten

Ricardo Pane, kapitein van Christiaankondre, bevestigt dat

Galibi een harde tijd heeft doorstaan. Er zijn mensen aan Covid-19

overleden. Een zware klap was vooral het overlijden van Vincent

Aloema. “Unu lasi a man aan covid, terwijl wij bezig waren

te vechten voor het grondenrechtenvraagstuk. Nu proberen we de

draad weer op te pakken en er bovenop te komen. Wij hebben

dagelijks contact met iedereen.”

Pane hecht geen waarde aan hoorzittingen. “Sinds jaar en dag

zijn hoorzittingen een show geweest”, stelt hij. “Je ziet niets

terug in de uitvoering. Je moet het de president vragen. Al zou ik

een hoorzitting willen hebben, wie ben ik. Ik heb alleen maar hoop

op wat wij kunnen doen. Galibi a no wan dorp san e wakti tapu

lanti. Alles wat wij doen is op kracht van de inwoners en

donoren. Dat is de power achter Galibi.”

