Gajadien dreigt met rechtszaak om gronduitgiftebeleid

22/04/2022

-

Ivan Cairo

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien dreigt met een rechtszaak tegen de regering indien geen openheid wordt gegeven over het gronduitgiftebeleid.

Foto: DNA



PARAMARIBO –

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien dreigt een rechtszaak tegen de regering te zullen aanspannen als niet wordt overgegaan tot publicatie van door haar uitgegeven domeingrond. Tegenover de Ware Tijd merkt de politicus op dat in de Anti-Corruptiewet is opgenomen dat wanneer domeingrond is uitgegeven of ingetrokken dit moet worden geplubliceerd, zodat de samenleving daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Tijdens de regering-Bouterse heeft Gajadien in De Nationale

Assemblee herhaaldelijk gevraagd om informatie over de door die

regering uitgegeven gronden. Die informatie is nimmer aan het

parlement verstrekt. “In feite zou deze regering de gronden die

toen zijn uitgegeven moeten intrekken, want die zijn onrechtmatig

uitgegeven”, zegt hij. Gajadien stelt destijds felle kritiek te

hebben geleverd op het gronduitgiftebeleid van Bouterse en ook nu

zal hij blijven hameren op het voeren van een richtig

gronduitgitebeleid. “Men moet niet verwachten dat ik nu een andere

taal ga praten”.

De fractieleider is er niet over te spreken dat parlementariers

de afgelopen periode in een mum van tijd domeingrond hebben

gekregen, terwijl burgers die al jarenlang aanvragen hebben lopen

nog steeds niet in aanmerking kunnen komen. “Een aantal

assembleeleden blijkt binnen afzienbare tijd domeingrond te hebben

gekregen, terwijl normale burgers jarenlang moeten wachten”, aldus

de politicus. Dit vindt hij niet in de haak. Gajadien zegt in zijn

partij al te hebben kenbaar gemaakt dat indien de regering geen

transparantie geeft over het gronduitgiftebeleid hij naar de

rechter gaat.

Het DNA-lid heeft donderdag een brief naar de president gestuurd

waarin hij een reeks vragen stelt over het gronduitgiftebeleid. Hij

merkt op dat conform taakstelling het ministerie van Grondbeleid en

Bosbeheer belast is met een richtige gronduitgifte, in samenwerking

met de daarvoor in aanmerking komende ministeries, waar nodig in

interdepartementaal verband. Voorts is het ministerie gehouden aan

naleving van de decreten Beginselen Grondbeleid en Uitgifte

Domeingrond en relevante regelingen en wijst Gajadien erop dat de

wet bepaalt dat alle nieuw uitgegeven beschikkingen gepubliceerd

dienen te worden.

In het parlement is vaker gewezen op de publicatieplicht, ter

voorkoming van favoritisme en corruptie. In de overwegingen van

zijn brief voert de fractieleider verder aan “dat er harde

informatie binnenkomt dat enerzijds verschillende aanvragen binnen

zeer korte termijn worden afgehandeld, terwijl anderzijds er enorme

achterstanden zijn van burgers met betrekking aanvragen,

verlengingen dan wel overdrachten”. Van president Chandrikapersad

Santokhi wil hij daarom weten wat het beleid is met betrekking tot

gronduitgifte en het intrekken van reeds uitgegeven percelen.

Ook wenst de volksvertegenwoordiger geinformeerd te worden wat

het beleid is voor het verkrijgen van adviezen van andere

instanties en waarom niet conform de wet de ingetrokken percelen

niet eerst gepubliceerd worden. Van het staatshoofd verlangt de

fractieleider een overzicht van alle uitgegeven en ingetrokken

percelen over de periode 1 januari 2020 tot 20 april 2022, met

vermelding van ID-nummer of KKF-nummer, naam, voornaam, adres,

perceelligging, perceelgrootte, bestemming en bij intrekking ook de

reden daarvan.







