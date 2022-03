Gadjradj draagt ‘baby’ over aan Fraenk

28/03/2022 08:08

Valerie Fris

Samantha Gadjradj.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

“Enerverend en uitdagend” noemt Samantha Gadjradj de afgelopen drie jaar als deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova). Ze kijkt evenwel met voldoening terug, “want het is een absoluut hoogtepunt in mijn carriere”. “Omdat ik de eerste vrouwelijke deken ben geweest voelde ik me geroepen om mijn taak extra gedreven en zo goed mogelijk uit te voeren.”

In een poging te worden herkozen legde Gadjradj het af tegen

Elleson Fraenk: 78 om 91 stemmen. “Ik vind het fijn dat een vrouw

de scepter heeft overgenomen. Dat is mooi, zeker in het beleid van

feminisme.” Het bestuur-Fraenk bestaat alleen uit vrouwen.

Een van Gadjradj’s verworvenheden noemt ze het lanceren van een

website voor de Sova. “Dat is echt mijn grote baby, want ik heb er

helemaal alleen aan gewerkt, ook zonder advies van het bestuur. Het

is niet af, maar het is wel on air. Ik hoop dat de nieuwe deken er

met zorg mee omgaat.”

Gadjradj zegt tegen de Ware Tijd dat zij tijdens haar

verkiezingscampagne duidelijk heeft gemaakt dat ze bij een

eventuele herverkiezing het beleid zou continueren. Dat was

trouwens een voortzetting van dat van Stanley Marica (nu wijlen),

die op zijn beurt het door Harish Monorath gevoerde beleid had

uitgevoerd. “Er komt nu, na veertien jaar, een ander beleid, maar

dat is ook prima”, aldus de gewezen deken.

Successen

Gadjradj zegt haar best te hebben gedaan om de communicatie

tussen de leden onderling en met het bestuur te verbeteren. “Ook de

communicatie met het Openbaar Ministerie en het ministerie van

Justitie en Politie is tijdens mijn leiding helemaal gaan bloeien.

Ik ben een deken geweest die te allen tijde bereikbaar was en die

de problemen van de leden zoveel als mogelijk heeft kunnen oplossen

en de communicatie met het Hof van Justitie tot stand heeft

gebracht.”

Een andere verdienste noemt ze de mogelijkheid dat elke advocaat

tijdens de lockdowns een ontheffingspas kreeg, nadat advocaten

waren afgevoerd van de lijst van essentiele dienstverleners. Ook

rond rechtszittingen werden aanpassingen doorgevoerd in verband met

Covid-19, zoals het plaatsen van tenten bij de rechtszalen.

Gadjradj sluit haar termijn als deken af met een lang

gekoesterde wens. Er ligt thans een voorstel bij de Raad van

Ministers voor het verhogen van de tarieven voor de kosteloze

rechtsbijstand.

In aanloop naar de verkiezingen zei Fraenk dat verbeterde

communicatie, transparantie, ondersteuning, kwaliteit, eenheid,

versterking en accountability van de leden de speerpunten van haar

bestuur zullen worden. Met de nieuwe deken zijn gekozen Kathleen

Kraag-Brandon (116 stemmen), Sardha Sitaram (108), Vanessa

Nooitmeer (96), Francyn Djajadi (87) en Pamela Karg (81). Met

tachtig stemmen viel Nalinie Ramnarain buiten de boot. Mohni

Babulal van de lijst-Gadjradj kwam met 86 stemmen in het

bestuur.







