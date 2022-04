‘Fysieke en mentale gezondheid belangrijk’

08/04/2022 08:02

Dc Radjab, president Santokhi, Paho/WHO-vertegenwoordiger Karin Lewis-Bell en minister Ramadhin bij het naambord van de Open Air Gym.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

“Fysieke en mentale gezondheid zijn belangrijk. Ze gaan hand in hand.” Om die reden heeft de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) gisteren op Wereldgezondheidsdag een open air gym gedoneerd aan de gemeenschap van Commewijne. Karin Lewis-Bell, Paho/WHO-vertegenwoordiger in Suriname zegt dat met de geste ook een eerste stap wordt gezet naar het promoten van een gezonde levensstijl in de districten.

Ze ziet het ministerie van Volksgezondheid daarbij als

belangrijke partner en vindt het van belang dat er samen wordt

gewerkt om het strategisch plan te faciliteren. “Het houdt is dat

wij samen fysieke activiteiten promoten om zoveel mogelijk mensen

in beweging te brengen. Dat zal resulteren in een gezond volk.

De openlucht gym is geen nieuwigheid in de regio, vertelde

minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. “Mensen worden vaker

gevraagd om te bewegen, maar dan zijn er geen faciliteiten of ze

moeten naar de dure sportscholen. Deze gym is absoluut geen

concurrent voor de dure sportscholen, maar wel een initiatief

vanuit de overheid om mensen in de gelegenheid te stellen om in hun

eigen tijd en op hun eigen manier te komen bewegen door gebruik te

maken van deze toestellen.”

Nadat het idee ontstond, is er teruggekoppeld met

districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab van Commewijne, die een

plek reserveerde naast zijn commissariaat. De Paho kwam in met de

fondsen. De bedoeling is dat er soortgelijke faciliteiten worden

opgezet in andere districten.

Ramadhin zegt dat de open air gym het tweede initiatief in korte

tijd is van zijn ministerie om beweging te promoten. Op 19 december

2021 werd het Safe Exercise Area-project gelanceerd, waarbij er

elke zondagochtend tussen half zeven en tien uur ‘s morgens kan

worden gelopen op de dokter Sophie Redmondstraat tussen de rotonde

en de Van Idsingastraat. Ook het ‘beschermde oefeningsgebied’ moet

worden ingevoerd in andere districten. “Nu het er is, ligt het aan

de samenleving om hier gebruik van te maken”, onderstreepte

Ramadhin.

De bewindsman maakte duidelijk dat het noodzakelijk is in het

land een shift te maken van curatieve naar preventieve zorg.

“Curatieve zorg is vaak te laat voor iemand. Het is dus belangrijk

om preventieve randvoorwaarden te creeren, omdat mensen daar meer

baat bij hebben. Hij zei dat de Regionale Gezondheidsdienst de

beste preventieve programma’s heeft om de switch te maken, maar ook

dat er meer projecten vanuit zijn ministerie komen, waarbij er

wordt geinvesteerd in de preventieve zorg.”

Districtscommissaris Radjab is ervan overtuigd dat de bewoners

van Commewijne goed gebruik zullen maken van de openlucht

faciliteit. “Hier is elk weekend druk. Ik weet nu al dat er veel

mensen gebruik van zullen maken.” Ter plekke is er een

toilettengroep. “Dus ook mensen uit andere districten kunnen hier

komen bewegen.”

Jetty Rother is blij met deze eerste stap, maar kijkt uit naar

nog meer van zulke gyms. “Als de overheid wil dat wij moeten

bewegen, moet ze ons ook daarbij helpen. Dit is leuk en ik hoop dat

mensen goed gebruik van kunnen maken.” President Chandrikapersad

Santokhi heeft de opening van de eerste open air gym verricht en

testte daarna sportief enkele van de toestellen uit.

Minister Ramadhin en Karin Lewis-Bell van

de Paho/WHO tekenen het overdrachtsdocument. Foto: Ricky

Wirjosentono







