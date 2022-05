FVAS eert kunstenaars en promotors met Art Award

02/05/2022 00:00

-

Audry Wajwakana

Vlnr: Paul Woei A Tsoi en Henna Brunings poseren vol trots met hun awards tussen FVAS-voorzitter George Struikelblok, cultuurdirecteur Roseline Daan, Jhunrey Udenhout en Angela Salmo.

Foto: Peter Thielen



PARAMARIBO –

De kunstenaars Paul Woei A Tsoi, Henna Brunings, Andre Sontosoemarto, Marcel Pinas, fotograaf Peter Thielen en de galeriehouders Carla Tuinfort (Gallery Eygi Du) en Monique Nouh Chaia (Readytex Art Gallery) zijn in aanmerking gekomen voor de Art Award van de Federation of Visual Artists in Suriname (FVAS). Deze kregen zij zaterdagavond uitgereikt tijdens een bijzondere kunstenaarsavond van de FVAS in TBL Cinemas.

“Het gevoel om gekend en erkend te worden betekent heel veel. We

willen niet meer wachten tot de persoon er niet meer is of de

mensen er niet meer zijn”, motiveert FVAS-voorzitter George

Struikelblok. De kunstenaars en kunstpromotors (galeries), die zich

de afgelopen decennia hebben ingezet voor de ontwikkeling van kunst

in Suriname en in het buitenland, werden een voor een in de

schijnwerpers gezet.

De Award heeft de vorm van een buigende figuur en is vervaardigd

uit mahoniehout door kunstenaar Jhunrey Udenhout. “De beste manier

om iemand te eren is om een buiging te maken voor de persoon”, legt

Udenhout zijn creatie uit. Omdat hij ook van mening is dat elk mens

uniek is, heeft hij de zeven awards ook niet identiek gemaakt.

Behalve andere kunstenaars waren ook aanwezig Roseline Daan,

directeur Cultuur, en Juan Pawiroredjo, ondervoorzitter van de

Stichting Nationale Kunstbeurs. Zowel Daan als Pawiroredjo is

content met het initiatief van de FVAS om de kunstenaars te eren.

Zij hopen dat het niet bij deze ene keer blijft.

Voorafgaand het evenement werd stilgestaan bij de overleden

kunsticonen Erwin de Vries, Soeki Irodikromo en Winston van der

Bok. De kunstenaars Ted Heymans en Ardie Setropawiro, die zowel

nationaal als internationaal bekend zijn, zijn benoemd tot nieuwe

ereleden van de federatie. Aroussio Hilversum en Raymill Nerkust

zijn uitgeroepen tot opkomende kunstenaars.

Het kunstproject ‘In het licht van de kunst’, dat twee jaar

geleden door de FVAS in het klein is opgestart, is ook officieel

gelanceerd. In dit project worden kunstenaars audiovisueel

geinterviewd over hun kunstenaarschap. Volgens Struikelblok een

manier om alvast te beginnen met archiveren. “Want volgend jaar

bestaat de FVAS 25 jaar en we hebben het voornemen om groots uit te

pakken”, belooft hij.

Tot nu toe zijn er al vijftien kunstenaars geinterviewd en

vastgelegd. Die opnames zijn in verkorte vorm tijdens de

kunstenaarsbijeenkomst vertoond. In de toekomst zullen ook

niet-leden van de FVAS, galeriehouders, kunstpromotors,

kunstverzamelaars en andere belanghebbenden geinterviewd

worden.







