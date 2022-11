Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta celebra Dia di Derecho di Mucha cu diferente actividad

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Na momento cu un mucha siña tocante derecho di Mucha, e ta siña cu e tin derecho.

Tambe e ta siña cu otro persona tambe tin derecho, y cu esaki tin cu ser respeta. Educacion tocante derecho di mucha ta siña e mucha tambe cu e tin derecho di para pa sumes contra esnan cu lo por tin un mal intencion cune.

20 di november ta e dia cu nacional y Internacional Derecho di mucha ta ser celebra. Tambe ta e dia cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta celebra 23 aña di existencia. 23 aña pasa ariba 20 di november ta e prome biaha cu un mucha a marca e number 131 y a ricibi ayudo di Telefon pa Hubentud.

Den cuadro di e celebracion di dia di derecho di mucha, Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba lo ta organisando diferente actividad.

Durante e actividadnan lo ta concentrando pa informa diferente actornan den nos comunidad tocante derecho di mucha. Ta trata di informacion tocante derecho di mucha pa nos muchanan, nos hobennan, mayornan y famia completo.

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta organisa primeramente ariba 14 di november ‘Get the Message?!’. ‘Get the Massage?!’ lo tuma lugar na The Movies @ Gloria. Durante ‘Get the Message?!’ studiantenan di International School of Aruba y otro hobennan den nos comunidad lo mira diferente short movie cu ta trata diferente derecho y lo analisa y elabora tocante e derechonan. Esaki lo tuma lugar na The Movies @ Gloria di 10:00 am. pa 12:00 pm. Na e momento aki e hobennan lo ricibi informacion tocante derecho di mucha.

Despues ariba 16 di november Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba lo ta organisando ‘Play & Learn’. ‘Play & Learn’ lo tuma lugar na Colegio Hilario Angela di 9:00 am. te cu 12:30 pm. Durante ‘Play & Learn’ Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba lo ta haciendo diferente ehercicion tocante derecho di mucha cu e muchanan di klas 3, 4, 5 y 6. E muchanan di klas 1 y 2 lo siña tocante derecho di mucha door di diferente wega cu lo ser ofreci pa Hunga Teca. Tambe e muchanan di tur klas lo ta bezig cu diferente ehercicio deportivo cu lo ser brinda pa IBiSA. E dia lo termina cu musica.

Diabierna 18 di november diferente informacion tocante derecho di mucha lo ser comparti cu mayornan pa medio di e programa Nos Mainta atraves di Telearuba. Ya pa 6 aña consecutivo cu Nos Mainta den alianza cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba ta para keto durante e programa Nos Mainta ariba e derecho di nos muchanan. E mainta aki lo tin diferente partner presente. Heart-Centered Leadership Foundation Aruba, Futura y PSYMIA lo ta compartiendo hunto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba informacion tocante e importancia di opinion di mucha, ricibi informacion y salud di mucha.

Un partner importante den e celebracion aki ta The Movies @ Gloria. Desde 20 di november tur mucha y hoben na Aruba por bishita The Movies @ Gloria y disfruta di diferente short movies tocante derecho di mucha completamente gratis. Pa informacion tocante dia y orario di e short movies tocante derecho di mucha por consulta e website, facebook y instagram di The Movies Aruba.

Tambe desde 14 di november te cu 20 di november henter famianan ta invita pa durante nan paseo den auto pa pasa banda di Hyatt Place Aruba Airport y mira e show di luz ariba e edificio di Hyatt Place Aruba Airport. Di 14 di november te cu 20 di november e show di luz ariba e edificio di Hyatt Place Aruba Airport lo haci uzo di e colornan geel cu ta presente e color di logo di Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba y e color blauw cu ta representa e color di derecho di mucha.

Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba kier a gradici su diferente partner cu ta tuma nan impacto social na serio y ta inverti den e muchanan y hobennan di Aruba.