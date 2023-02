Fundacion Respeta Mi tambe ta boga pa mayornan di yiu 0-5 aña keda cu e mucha na cas durante Carnaval

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu DIARIO, Micheline Mathurin, Trahador Preventivo di Fundacion Respeta Mi, ken a señala cu e fundacion aki ta enfoca riba prevencion di diferente forma di abuso y negligencia di mucha.

El a indica cu nan ta duna informacion solamente; nan no ta dia guia pero ta bishita diferente scol pa concientiza y duna “tips & tools” cu por yuda den prevencion di diferente abuso di mucha.

E manera con Fundacion Respeta Mi ta yuda den prevencion pa e muchanan cu ta bay carnaval, ta door di forma parti di un Comision cu a forma e aña aki, y cu ta concientiza mayornan cu e muchanan di 0-5 aña miho laga nan na cas.

E pakico Respeta Mi ta forma parti di e Comision aki ta pasobra hopi biaha hende ta pensa cu abuso ta abuso sexual solamente, pero eigenlijk e ta cuminza na e cosnan di mas chikito.

Hopi biaha abuso sexual ta cuminza na negligencia, ora e muchanan ta keda sin supervision, por ehemplo. Tambe e parti unda muchanan ta bay carnaval y e chens ta grandi cu e mucha ta keda sin supervision; si e mayornan por ehemplo ta bebe alcohol sin supervision riba e mucha. Kico ta pasa? Cu e mucha ta na peligro, por ehemplo si e ta vulnerable na e momento ey pa pasa pa un of otro forma di abuso.

Mirando toch, e escenario eynan, bo no tin control kico por ta pasando rond di e mucha, por ehemplo si algo por cay riba e mucha, mayor no tin control riba esaki.

Di banda di Fundacion Respeta Mi, pa mayornan y comunidad, nan ta puntra mayornan si por fabor, nan lo tin un persona di confianza, y si mayor no ta bay carnaval cu yiu y lague cerca un hende, semper puntra e mucha kende(nan) ta su persona di confianza, kico ta e secretonan cu e lo por wanta, y siña e mucha bisa e palabra NO. Si por ehemplo, e persona cu ta bezig ta wak pe ta expone na cierto cosnan cu e mucha no gusta haci, por fabor siña e mucha pa bisa NO.

“ Intencion ta cu nos tur, como comunidad, tin responsabilidad cu e muchanan, no solamente e mayor, pero tambe e circulo of ambiente cu e mucha ta crece den dje. Pero e responsabilidad ta pa educa e mucha for di trempan ken ta e persona(nan) di confianza, y tambe pa bisa NO, y e partinan priva tambe”, Mathurin a reitera.

El a agrega cu e fundacion ta forma parti di e campaña cu ta tumando lugar, pero e intencion ta pa mayornan cuminza papia tambe di awo caba, kico ta e cosnan basico cu e mucha mester tin pa e cuminza un combersacion cu su mayornan.