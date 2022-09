Fundacion pa Comunidad, via DAS, a yuda casi 400 famia cu pakete di cuminda den e 4 distritonan

The content originally appeared on: Diario

Den 2022 te cu siman pasa:

ORANJESTAD (AAN) – E Relacionista Publico di Departamento di Asunto Social, Jesseline Kelly, den un entrevista a duna di conoce cu durante e aña aki, 2022, te cu siman pasa, DAS a intermedia den Fundacion pa Nos Comunidad, pa un cantidad di 71 famia den Distrito di Noord, haya un pakete di cuminda.

Den Distrito di Playa cu ta abarca Santa Cruz, Ponton, Dakota, 77 famia a haya pakete di cuminda y den Distrito di San Nicolas, cu ta esun di mas grandi ta 108 famia a ricibi pakete di cuminda.

Tambe DAS a intermedia na Wings of Hope, cu paketenan di cuminda pa 127 famia. Pues, casi 400 famia a haya ayudo via DAS, pa por a haya paketenan di cuminda.

“Importante ta pa bisa cu e paketenan di cuminda, segun e instancia concerni, ta algo temporal. E ta pa yuda e famia tres luna cu un pakete, y tanten cu e famia ta den su plan di guia cu e trahador social, pa yuda e famia recupera y sali for di su situacion”, Jesseline Kelly a splica.

El a reitera cu e trahador social ta traha un plan di guia. DAS ta traha cu cuater muraya cu ta e prioridad di e famia. “E cuater murayanan ta consisti di: huur, kiermen e dak riba e famia su cabes; utilidad, cuminda y transporte. No mester ta necesariamente den e secuencia ey, pero esey ta e cuater murayanan principal cu e trahador social ta yuda e cliente pa e mira su prioridad” Jesseline a splica.

El a relata cu hopi biaha e cliente, den su momento di angustia, di hamber, of cu no por mira solucion no por pone su prioridadnan manera mester ta. Y den casonan di mama soltero, cuido di mucha hopi biaha e cliente no ta mira e solucion, pero den famia mes nan por brinda un solucion, y e trahador social tey pa por mira kico tin rond di dje y asina aki yega na un solucion.