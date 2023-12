Fundacion Movimento ta Bida a festeha Beatriz Marin pa su 80 aniversario di bida

The content originally appeared on: Diario

El a haya plakkaat como e prome dama cu a drenta e grupo 60 plus 12 aña pasa:

ORANJESTAD (AAN) – Centro di Bario Noord a bisti di fiesta, pa celebra e 80 añanan di e gran dama Beatriz Marin, miho conoci como Betty. Un brindis na su honor a tuma lugar y el a wordo honra door di Ti-Ki-Tin Clasico.

E ta e prome dama cu a drenta den e grupo 60 plus, Movimento ta Bida, 12 aña pasa, na Centro di Bario Noord. Hopi bendicion e grupo a pidi Papa Dios p’e, y pa dun’e hopi forza pa sigui hunto cu nan.

Señora Greta, miembro di e Bestuur di Movimento ta Bida, a duna Betty un pabien grandi, y a expresa cu pa nan ta un honor cu Betty ta e prome miembro cu a cuminza cu e grupo 60 plus cu ta un di e promenan cu e actividadnan di Fundacion Movimento ta Bida y cu te ainda e ta “going strong”.

El a agrega cu Betty ta un ehemplo y motivacion pa e gruponan sigui. Na su 80 aña e ta mustra asina bon. Nan ta invita tambe hende homber pa join e grupo. Den tur e gruponan cu e fundacion tin, nan falta mas hende homber pa haci e gruponan mas completo. Beatriz a hiba palabra y gradici na Francis cu a organiza e fiesta aki pa su persona, cu tabata un sorpresa. E gusta bin pa haci gym y tambe ta gusta balia. El a bisa cu tanten bo tin smak bo ta haci gym y balia pa ta y keda den condicion, e ta haci’e.

Betty a haya un plakkaat di gratitud y elogio p’e cu nan ta spera cu haya un bunita lugar p’e. E grupo ta hopi contento pasobra e ta e pionero di 60 plus, y e ta un modelo pa tur esnan cu tin 60 plus y ta na cas y no ta move. El a mustra e grupo cu nan por, pa no keda sinta na cas, pero move, haci actividad, sea serio cu bo mes pasobra bo salud bo tin’e den bo man.