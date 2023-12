Fundacion FUDA a haya un nomber caba pa nan mascota

The content originally appeared on: Diario

​

E ta yama ‘Osito’

ORANJESTAD (AAN): Manera por corda, tabata dia 21 di Augustus 2023 cu Fundacion Ultimo Deseo Aruba (FUDA) a wordo estableci, consistiendo di tres miembro di hunta directiva, esta Renate Raven (president), Shari Winterdaal (secretario), y Frans Gerritsen (tesorero).

Meta di Fundacion Ultimo Deseo Aruba ta pa realisa gratis e ultimo deseo di hendenan cu malesa terminal riba cama. Meta ta pa cuminsa duna deseo entrante Januari 2024.

Nan ta spera di pro haci feliz pa ultimo biaha, e personanan cu ta den etapa final di bida cu nan ultimo deseo mas keri. Te unda cu ta posible, nan kier participa y trece e deseo aki na nan. Y te unda cu ta posible, lo permiti nan sernan keri bay tambe den Ambulans pa asina duna nan un bon sensacion y un bunita recuerdo.

Hopi biaha ta net e cosnan chikito cu hendenan kier haci pa ultimo biaha den nan ultimo fase di bida. Por ehemplo, por pensa aki riba: Un ultimo bishita na beach, of pa bay mira subida di solo, un biaha mas bay cas bek, un biaha mas na e comunion di un nieta of nieto, un biaha mas bay mira Parada di Carnaval, un biaha mas bay na un ceremonia di graduacion of entrega di diploma, un biaha mas bay mira un concierto, etc.

Fundacion FUDA a wordo crea pa sirbi tur habitante di Aruba, hoben of mayornan, cu ta bedlegerig den estado terminal, y cu tin mester di transporte adapta.

Ora e Fundacion ricibi un deseo, nan ta trata di cuminsa traha mesora riba dje, y den menos di 24 ora nan lo purba di cumpli cune. Claro nan tin di traha riba logistica di e.o. busca un ambulans, y pensa cu na e lugar ey si acaso un ambulans, of e cama por yega te eynan. Pero tambe si e boluntarionan ta disponible e dia ey. Den cualkier caso, semper lo trata di tin un enfermera cualifica y un chauffeur di Ambulans.

E peluche a haya nomber: Na momento di busca e persona, nan lo bay regala nan e peluche aki. Fundacion FUDA kier duna e peluche un nomber, y pesey nan a pidi comunidad na comienso di December, pa yuda nan haya un bon nomber pa e peluche.

Fundacion Ultimo Deseo Aruba a informa DIARIO cu e deadline a pasa, y directiva na un forma orguyoso a laga sa cu e mascota, e peluche Arubiano aki lo bay yama ‘Osito’.

Nan ta contento cu e reaccion ricibi pa e campaña aki. Nan a mustra cu Sahil Sabnani cu a trece e nomber, a gana ticketnan pa bay mira cinema.

Pa cumpli cu tur deseo, Fundacion FUDA ta depende totalmente di regalo y donacion. Pues si bo kier yuda e Fundacion, bo por transferi bo donacion na e cuenta 655.509.08 di CMB Bank.