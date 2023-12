Fundacion Chico Harms ta celebra 24 aña di organiza Festival di Dande na Centro Bario Brazil

The content originally appeared on: Diario

Dia 27 di December bao un bachi full diferente:

ORANJESTAD (AAN) Den conferencia di prensa cu a tuma lugar recientemente, den e sala di exposicion di UNOCA, Chico Harms, Presidente di e Fundacion cu ta hiba su nomber, a reitera informacion tocante e Festival di Dande cu lo tuma lugar na Centro di Bario Brazil, dia 27 di December awo.

E aña aki Fundacion Chico Harms ta cumpli 24 aña cu ta organiza Dande, y otro aña cu lo celebra 25, lo bin cu un actividad hopi mas grandi.

El a reitera cu e aña aki nan lo bin cu un presentacion diferente, unda cu nan ta bin tambe cu Dande di Antaño, y adicionalmente lo bin cu un obra teatral, unda lo imita e Dande di añanan 40-60, y con e tabata wordo canta e temponan aya.

Un total di 18 grupo lo wordo presenta, pero despues di e prome nuebe gruponan e stage lo wordo transforma den un cas di antaño y eynan lo por mira con e Dande tabata yega na porta y famia tabata lanta madruga y nan ta bin dispidi e Dande y esaki ta canta pa e famia. Tur esaki ta trece cu ne cu Centro di Bario Brazil lo wordo transforma completamente otro, y kico lo pasa na entrada ta keda un secreto pa aworaki.

No ta bay bende ticket na e forma tradicional pero ora e publico yega nan ta tira 2 florin den e sombre, na estilo di Dande. Y tin mas sorpresa na yegada ora e publico yega pa wak e show.

Yegando e lugar cada persona ta wordo brinda un coecoei prepara manera antes, y tur loke ta cuminda y coi dushi, lo ta den e forma antiguo, den diferente tent. Henter e set up pa hendenan cu ta bay sinta tambe ta diferente. Stoelnan lo no ta den fila, sino cu ta bin cu mesa pa hendenan sinta como famia of como personanan no conoci cu ta bay ser conoci cu otro. Asina por combersa na mesa mientras ta mira e show di Dande.

E evento ta cuminza pa 6’or di atardi cu reconocimento di baluarte, manera ta haci tur aña, y hisa bek cuater potret mas cu color a bay un poco, y tin dos baluarte nobo cual potret lo wordo colga den e Centro di Bario Brazil, Harms a conclui.