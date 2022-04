Fundacion Autismo Aruba lo sigui cu e lucha positivo pa igualdad y inclusion

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Presidente di Fundacion Autismo Aruba (FAA) señora Carolina Thiel-Span a duna un discurso na e ocasion di celebracion di Dia Mundial di Conscientisacion di Autismo

cu a tuma luga dilanti di Bestuurskantoor dia 2 di april. Ya pa diferente aña Gobierno di Aruba ta tene e anochi di conscientisacion aki “Light it up Blue”, pa trece conscientisacion riba e tema di autismo.

Señora Thiel-Span a inicia dunando un splicacion corto di locual cu autismo conoci como “Autism Spectrum Disorder” ta encera. Importante pa tene cuenta cu ne ta e palabra spectrum cu ta indica cu tur persona cu autismo ta diferente y cu cada persona autista tin nan mesun necesidadnan, metanan, potencialnan y locual cu nan mester pa logra esakinan.

Pa Fundacion Autismo Aruba inclusion ta hopi importante. Cu hende por participa den tur area di comunidad sin laga afo habilidad, ‘background’, necesidad, rasa of genero. “Esaki kiermen cu personanan por participa den tur cos manera sport, educacion, actividadnan social y te hasta yega na posicion di ta lider di Pais Aruba, manera un Minister”.

Inclusion ta rekeri esfuerso conhunto: Señora Thiel-Span a sigui splica cu un cultura inclusivo ta brinda oportunidad na personanan cu no ta sinti nan mes inclui, pa nan ta parti di nos comunidad, laga nan sinti respeta y balora. Ademas, e ta duna comunidad e oportunidad pa biba miho teniendo bienestar di tur hende den consideradcion cual ta hiba comunidad henter dilanti.

Concluyendo señora Thiel-Span a presenta un frase inspirativo y bunita pa tur esnan cu di un manera of otro ta uni den e lucha: “You have to act as if it were possible to radically transform the world and you have to do it all the time”. Pues aunke cu cos por mustra di ta duro, mester sigui scoge pa esaki, cual na su turno lo causa e efecto di motivacion cerca otro hende, pa nan tambe haci esaki. “Ta encurasha un y tur pa sigui cu e lucha positivo, sigui pusha pa igualdad y pa un y tur sinti como miembro aprecia den comunidad”, señora Thiel-Span a termina bisando.

Prome Minsiter Evelyn Wever-Croes, den nomber di Gobierno di Aruba ta gradici Fundacion Autismo Aruba pa un biaha mas brinda cooperacion na e evento special aki na unda tur aña riba e fecha di importante aki, nos ta uni pa conscientisa y pa ta consciente cu personanan cu autismo ta ciudadanonan di nos pais cu por y ta aporta na crecemento y bienestar di nos sociedad. Inclusion ta haci esaki posibel.