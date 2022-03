Franse arbiters bestelen Livo tegen opverend Sport Guyanais

27/03/2022 20:02

-

John Zaalman

David Pinas slaat deze bal, wat zal blijken, duidelijk voor de ogen van Anaella Jandia duidelijk in, maar de arbiter oordeelde andersom in het nadeel van Livo tegen Sport Guyanais.

Foto: John Zaalman



SAINT-LAURENT DU MARONI –

Spelers en staf van Livo hebben hun misnoegen in de Volleybal Champions League geuit, nadat ze ernstig benadeeld zijn geworden door de Franse arbiters Anaella Jandia en Kevin Ross. De Surinaamse ploeg liep van het veld nadat Jandia een succesvolle actie van David Pinas uit floot, waardoor Sport Guyanais in de beslissende vijfde set met 7-6 aan de leiding kwam.

Livo won de eerste twee sets met 26-24, 25-23 voordat de Franse

opponent in de eigen Maximim Noel Sporthal de setstand gelijktrok

na 25-20, 25-23 zeges. De frustratie begon al na 4-4 in de

tiebreaker toen Ross voor double floot nadat Ethan Asimia aan het

serveren was. Orlando van Aaron werd toen aangewezen om te

serveren.

Plotseling wees het scorebord 7-4 aan voor de gasten. Nadat de

bondsvoorzitters Lionel Blokland en Marc-Oliver Anatole van

respectievelijk Suriname en Frans-Guyana zich met de zaak kwamen

bemoeien, besloten de referees de score terug te draaien naar een

5-4 voorsprong voor de Franse ploeg. Livo protesteerde daartegen,

maar besloot na tussenkomst van Blokland door te spelen.

Asimia zorgde voor 5-5 voordat Pinas Livo aan de leiding bracht.

Het stond daarna weer gelijk: 6-6. Pinas sloeg de bal daarna

duidelijk in, terwijl Jandia uit floot. Spelers, staf van Livo

alsook spelers van Yellow Birds, dat Geldar met 25-7, 23-25, 25-17,

25-14 klopte, en supporters van Suriname, maakten hun

ontevredenheid duidelijk kenbaar.

Nadat de arbiters bij hun besluit bleven besloot Livo van het

veld weg te lopen. Lionel Nabibaks steekt niet onder stoelen of

banken dat er iets aan de arbitrage gedaan moet worden. “Het was al

duidelijk dat hun opstellingsfout niet klopte en daarna een

duidelijke inbal van Pinas uitfluiten. Het was niet de eerste keer

dat ze heeft geblunderd. Dat was ook al het geval in de

vrouwenwedstrijd tussen Sport Guyanais en SVV (3-1).”

Coach Lionel

Nabibaks (r) van Livo staat machteloos te kijken hoe zijn spelers

van het veld lopen.

“Maar de jongens zeuren ook. We moesten met 3-0 hebben gewonnen.

Zomaar hebben ze de wedstrijd spannend gemaakt.” Beide ploegen zijn

in de race om de vierde tevens laatste playoff plek sinds het

Franse Montjoly, Yellow Birds en Yelyco uit Suriname al zeker zijn

van de post-season.

Blokland wijst erop dat de regels uit het protocol zullen worden

toegepast. “Als je van het veld wegloopt, heb je verloren”,

benadrukt de Suvobo-preses. “Livo is sowieso benadeeld geworden,

maar de game had afgemaakt moeten worden. Wij gaan voortaan ook

onze eigen scoresheet meenemen om calamiteiten te voorkomen.”

Blokland meent dat de foutieve waarneming van de arbiters is

gebeurd doordat Asimia en Pinas van plaats waren verwisseld. “Bij

de double hebben ze dan Van Aaron gestuurd om te serveren en dat

was fout.” Livo werd flink vanaf de kantlijn gesupport in de

hal.

Yellow Birds

Yellow Birds daarentegen had het iets minder moeilijk tegen

Geldar. Chantal Karsters van Suriname heeft die partij alleen

gefloten. Fernando Rigters zegt dat de Gele Vogels met een onwennig

team hebben gespeeld. “Maar we hadden desondanks een betere game

moeten spelen”, geeft de Yellow Birds-oefenmeester toe.

“We mochten de tweede set niet verliezen nadat we de eerste met

25-7 hadden gewonnen. Het was wel verwachtbaar dat we zouden

winnen, maar het moest een easy walkover zijn geworden”, aldus

Rigters.

Shemar Jameson (l) en Leroy

Derby van Yellow Birds proberen de aanval van een speler van Geldar

te pareren. Foto: John Zaalman







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina