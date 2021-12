Franklin Lopes 67 biaha campeon di Aruba

The content originally appeared on: Diario

A haya reconocimento pa su 50 aña practicando ping pong

ORANJESTAD (AAN)- Recientemente e conocido Franklin Lopes, a haya un reconocimiento pa su 50 aña practicando ping pong. Aki ta sigui un entrevista cu Franklin Lopes di su trayectoria den e deporte aki.

E comienzo

“Cu mi 8 aña mi a cuminsa hunga ping pong ariba mesa di comedo. Nos tabata pone dos bleki y palo di basora riba e blekinan y esaki tabata bira nos net. Despues mi a cuminsa train cu Essolito club na Cura Cabai. Despues di esey mi a train cu def. Jerry Gomes na Sint Michael school na Brazil. Eynan mi a progresa, pero no solamente ami so, hunto cu; Juan Van der linde, Giovani Jufanson, Ronny Reyes, Alberto Albertus, Claudio kock, def. Lake, def. Eric Maduro, Keny Solagnier, Hector Harritee, Margira Gomes, papito Pelgrin y incluiendo e damas nan pe, Mv Senia Reyes, Rosa Maduro y Esther Ruiz. Nos a sali campeon di Aruba den casi tur categoria. Na Don Bosco Club Chines tabata tin campeon di Aruba pa hopi aña . Nos di Brazil team a kibra nan invicto y a mantene dos aña campeon di Aruba Teams. E tempo aya mi a train cu tur hungadornan di Brazil for di mainta te anochi y asina tur nos nivel a subi. “

Biahe historico

“Na aña 1973 tabata mi prome biahe historico. Cu mi 15 aña mi a bay China, Peking. Nos tabata prome grupo cu a logra bay te China pa participa e deporte di Table Tennis representando Aruba. Tabata un honor representa mi Isla Aruba y wak e bandera zwaai den laira. E vuelo a dura 52 ora den avion cu ta un proximado di 2 dia y 4 ora pa por a yega China.

Paisnan cu mi a biaha pa representa Aruba tabata; Puerto Rico, Venezuela, Curacao, Cuba 2 biaha, Africa, Jamaica, India Napolis, Mexico Guiana, Miami New York, Michigan, Barbados, Santo Domingo, Trinidad, Baltimore y Suriname.”

Mira gloria den ping pong

“Ora mi a cuminsa hunga master cu mi 35 aña bay ariba mi a cuminsa mira mi gloria den ping pong. Na 1999 ami y Mario Croes a bay hunga na Venezuela. Campeonato Internacional. Mi a participa den e categoria di 40 – 49 aña Masters. Mi a coy e titulo di campeon y Mario Croes a participa den e categoria di 50- 60 aña Master y tambe a Sali campeon. Aña 2001 tabata mi mihor aña. Mi a sali campeon copa Aruba Masters. E mesun siman ey mi a bay Curacao y sali campeon y alaves campeon teams cu Mario Croes. En total 3 titulo den un siman. Despues di dos aña mi a bolbe sali campeon na Curacao international y alaves den teams cu Letran.

Un bes mas despues di 2 aña atrobe campeon international na Curacao y alaves den teams cu Wing Chow Leon.

Desde aña 2005 te cu aña 2014 mi a sali campeon di Aruba Master. 9 aña consecutivo. Mi soño tabata ta pa mi a sali 10 aña consecutivo. Na aña 2015 Aruba international Curacao, Bonaire y Suriname, final Franklin Lopes ta perde contra Alfred Leon. Mi a sali subcampeon. Mesun aña 2015 mi a bolbe perde Copa Aruba cu Alfred den final. Esey si tabata un baño di awa frieu pami. Pami mi a sinti manera mi a perde mi soño di 10 aña consecutivo.

Aña 2016 nos mester a bay hunga copa international na Suriname. Aruba, Boneiro y Curacao. Mi a sali campeon na Suriname. E siguiente añanan 2016, 2017, 2018, 2019 mi a sali Campeon Copa Aruba. Na aña 2019 campeonato na Curacao Robert Jose. Mi bolbe sali campeon. Na Aña 2019 aruba , Curacao , Hulanda y Boneiro Le tran a sali campeon. Ami a sali sub campeon. Pa aña nos tin 5 campeonato national. Copa Betico, Copa Himno y bandera, Copa aña di la Reina of copa Rey, Copa A.S.U y Copa Aruba.

Copa Betico aña 2020 mi a sali sub Campeon. Pandemia a presenta su mes no tabata tin mas Campeonato. Aña 2005 te cu aña 2020 mi a participa den 71 Campeonato cual 4 biaha mi a perde. Mi a sali 67 biaha campeon di Aruba.

Un di e weganan mas cayente tabata, na aña 2018. Franklin VS Alfred e wega tabata best of 5. Tabata 2- 2 y 10 – 8 pa e contricante cu tabata Alfred. E tabata falta un punto pa por sali campeon. Mi a ataca y topspin ariba su forehand 4 biaha y gana sali campeon Copa Aruba. E wega a caba 12- 10. Danki na e 4000 buikspier, pero agregando tambe e disciplina y pasion pa mi deporte.”

Gradici

“Na prome lugar mi ta gradici Dios pa tur cos cu mi a logra. Den nomber di Cristo Hesus. Mi ta gradici A.T.T.A cu mi por contribui asina hopi aña na e deporte aki. Muy especial mi ta gradici Mario Croes. Cual ta mi mihor amigo, mi entrenador y mi sponsor. Danki pa tur cos Mario. Mi tin un secreto pa kilo mi por a sali asina hopi biaha campeon internacional. Diaranzon mi ta train 600 buikspier, diahuebs 700 *, diabierna 800* y diasabra 900 y diadomingo 1000*. Un total di 4000 buikspier den 5 dia tras di otro.

Dialuna mi ta entrena cu Mario Croes. Pa diamars mi ta bay cu un mentalidad di campeon. Mi condicion lo ta top top. Solamente un siman prome cu e Campeonato. Esey ta un di mi secretonan, un sacrificio. Incluyendo e disciplina enorme cu mi tin como persona.”