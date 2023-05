Francis Saladin ta splica pakico CUA no ta apoya BBO na frontera

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Ultimamente tin hopi discusion tocante e tema di “BBO na frontera”, segun palabranan di señor Francis Saladin, miembro di Comerciantenan Uni Aruba (CUA).

Den un entrevista cu DIARIO, Saladin a expresa cu esaki ta un topico cu a bira hopi cayente y alarmante, vooral mirando e tempo corto cu gobierno kier bin cune.

E comerciante a bisa cu ta bon pa haci cierto aclaracion cuminzando cu e origen di BBO. “BBO, e tempo cu el a wordo introduci, e no tabata ningun problema pasobra ora di introduci un tipo di sales tax, manera por a yam’e, e tabata na 3%, na unda cu e impacto di dje no tabata asina grave. Pues, e consecuencianan tabata mucho menos. Pero na dado momento a subi BBO na 6%, anto akinan ta na unda e problema di BBO a inicia, na unda cu companianan of hendenan a cuminza cumpra direct afo”, Francis Saladin a señala.

El a splica como ehemplo cu e ora ey un hende cu kier a cumpra un stoel pa su oficina, si e cumpre afo e mester a paga invoerrechten pero no tabata tin nodi paga BBO. Pero si e lo a cumpra na un negoshi local, e ta haya su mes ta paga e BBO unda e tin un desventaha di 6% compara cu un compania di afo cu ta bende direct cu un comerciante of un individuo local na Aruba.

“E otro problema di BBO ta e falta di cumplimento unda bo ta haya comerciante of individuonan cu ta bende mercancia pero no ta cumpli, no ta paga e BBO. Esaki claro, ta pone presion riba gobierno unda e no ta haya e placa cu mester haya di belasting, pero e ta haci’e inhusto pa esnan cu si ta cumpli. Aki ta na unda Comerciantenan Uni a papia e tempo ey di BTW. E idea tabata e tempo ey pa introduci un sistema di BTW version Aruba, mas simple compara cu esun di Hulanda”, Saladin a señala.

El a agrega cu e ora ey a bin cu e discusion riba start cu BTW, pero esaki ta basta complica. “Anto a bin cu e idea pa cuminza cu un BBO na frontera como un stap inicial pa BTW. Esey ta un di e puntonan cu nos a trece dilanti, pa cual nos no ta apoya eigenlijk e BBO na frontera pero nos a papia e tempo ey di no subi e BBO pero tine na e tarifa cu e ta of hasta bah’e. Esaki ta ora a subi BBO na 7% y e ta haci’e awo mas complica, mas dificil, pasobra pa e comerciante local cu si tin di cobr’e y si ta pague, e ta atrobe un falta di competencia pa e por competi cu comerciantenan di afo”, Francis Saladin, miembro di CUA a acentua.