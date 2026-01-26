Comite Olimpico Arubano ta reuni cu Aruba Table Tennis Association Un paso historico pa cuido medico specialisa na Aruba Gobierno a anuncia un proyecto di camara di siguridad den Caya Grandi Alumnonan di scol como boluntario yudando Luna Foundation Lista positivo di actividadnan di servicio nobo ta fortifica posicion di zona liber y clima di inversion Carnival Cruise Line ta haci donacion di 15 cuna na Stichting Casa Cuna Progreso
Local News

Fraccion di AVP a presenta pregunta y argumento concreto tocante e futuro di e sector petrolero

26 January 2026
ORANJESTAD (AAN): Fraccion di AVP a sostene e siman aki un encuentro publico na Parlamento di Aruba cu Ministro encarga cu Energia, Sr. Arthur Dowers,

pa discuti e desaroyonan reciente den e industria petrolero den nos region y e oportunidadnan real cu esaki por representa pa Aruba y pa nos refineria.

Durante e encuentro, Fraccion di AVP a presenta pregunta y argumento concreto tocante e futuro di e sector petrolero, tomando na consideracion e cambionan geopolitico y economico internacional. Fraccion di AVP tambe a menciona cu recientemente a bishita e tereno di refineria, unda a constata claramente e grado di deterioro di e Infrastructura existente.

Segun e informacion comparti, pa pone e tank farm operacional atrobe, lo mester un inversion rond di 18 miyon dollar. Actualmente tin diferente proceso andando pa yega na un operador posibel pa e tankinan. Ademas, por desmantela parti di e tereno, loke no solamente ta necesario for di punto di bista tecnico y ambiental, pero cu tambe por crea un spin-off effect positivo pa e economia di Aruba.

Fraccion di AVP a subraya cu e refineria ta hopi aña for di operacion y cu su situacion actual no por comparabel cu esun di nos isla ruman Corsou. Esaki ta implica cu Aruba mester sigui un caminda propio, basa riba su realidad y capacidadnan actual.

Den e discusionnan, Fraccion di AVP a insisti riba e importancia pa tene debido cuenta cu e desaroyo turistico. Cualkier desaroyo futuro pa e refineria of e tereno rond di dje mester considera e sector turistico como un pilar esencial di nos economia.

Fraccion di AVP a identifica dos sporen cla pa sigui: di un banda, continua cu e desmantelacion di infrastructura cu no por scapa mas y sanea e area completo; y di otro banda, analiza y impulsa activamente ki tipo di desaroyo economico mas conveniente por realiza riba e tereno, basa riba e situacion geopolitico nobo.

Finalmente, Fraccion di AVP a señala cu lo keda alerta y proactivo den e buskeda di operador pa e tankinan, cu por uza hunto cu e posibilidad pa drecha y optimalisa e reef berthnan, permitiendo cu barconan por ancra atrobe na Aruba.

Fraccion di AVP lo sigui cumpli su rol di control y dialogo, cu e interes general di Aruba y su futuro economico como prioridad.

