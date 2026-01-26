ORANJESTAD (AAN): Fraccion di AVP a sostene e siman aki un encuentro publico na Parlamento di Aruba cu Ministro encarga cu Energia, Sr. Arthur Dowers,

pa discuti e desaroyonan reciente den e industria petrolero den nos region y e oportunidadnan real cu esaki por representa pa Aruba y pa nos refineria.

Durante e encuentro, Fraccion di AVP a presenta pregunta y argumento concreto tocante e futuro di e sector petrolero, tomando na consideracion e cambionan geopolitico y economico internacional. Fraccion di AVP tambe a menciona cu recientemente a bishita e tereno di refineria, unda a constata claramente e grado di deterioro di e Infrastructura existente.

Segun e informacion comparti, pa pone e tank farm operacional atrobe, lo mester un inversion rond di 18 miyon dollar. Actualmente tin diferente proceso andando pa yega na un operador posibel pa e tankinan. Ademas, por desmantela parti di e tereno, loke no solamente ta necesario for di punto di bista tecnico y ambiental, pero cu tambe por crea un spin-off effect positivo pa e economia di Aruba.

Fraccion di AVP a subraya cu e refineria ta hopi aña for di operacion y cu su situacion actual no por comparabel cu esun di nos isla ruman Corsou. Esaki ta implica cu Aruba mester sigui un caminda propio, basa riba su realidad y capacidadnan actual.

Den e discusionnan, Fraccion di AVP a insisti riba e importancia pa tene debido cuenta cu e desaroyo turistico. Cualkier desaroyo futuro pa e refineria of e tereno rond di dje mester considera e sector turistico como un pilar esencial di nos economia.

Fraccion di AVP a identifica dos sporen cla pa sigui: di un banda, continua cu e desmantelacion di infrastructura cu no por scapa mas y sanea e area completo; y di otro banda, analiza y impulsa activamente ki tipo di desaroyo economico mas conveniente por realiza riba e tereno, basa riba e situacion geopolitico nobo.

Finalmente, Fraccion di AVP a señala cu lo keda alerta y proactivo den e buskeda di operador pa e tankinan, cu por uza hunto cu e posibilidad pa drecha y optimalisa e reef berthnan, permitiendo cu barconan por ancra atrobe na Aruba.

Fraccion di AVP lo sigui cumpli su rol di control y dialogo, cu e interes general di Aruba y su futuro economico como prioridad.