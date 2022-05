Fortificando e fundeshi familiar nos por reduci criminalidad bou hoben

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Marco Berlis (MEP): Data ta indica cu 65% di hobennan den delincuencia ta procedente di hogar cu un mayor so

ORANJESTAD (AAN): Data actual ta mustra cu 65% di tur hoben cu ta cay cera pa delincuencia, ta procedente di un mayor soltero. Esaki ta un porcentahe haltisimo y ta ilustra cu un hogar den cual no tin e presencia di ambos mayornan, por tin un influencia sumamente negativo riba e muchanan.

E ta ideal pa nos hobennan ricibi e balans y guia di ambos mayornan den nan bida. E amor, calor, coreccion, apoyo y presencia di cada mayor ta asina vital pa e desaroyo exitoso di nos yiunan y cifranan di data aki na Aruba y mundialmente ta keda demostra e trend aki continuamente.

E formacion y ehempel di ambos mayor bibando den harmonia ta fortalece yiunan psicologicamente y emocionalmente y ta duna nan un ehempel corecto pa sigui.

E solucion ta rekeri e esfuerso di nos tur!

Pa Aruba por baha e criminalidad bao di nos hobennan nos mester partner cu otro. E realidad ta cu si nos ta desea di wak nos pais progresa y criminalidad hubenil baha, tur di nos, pueblo inclui, lo mester traha duro riba prevencion y aporta unda cu nos por. Nos decision y accionnan di awor lo determina e futuro di nos yiunan y nos pais.

E responsabilidad di lanta nos yiunan y inculca respet, balornan halto, etica, moral y principio den nan ta di nos tur como mayornan. Atencion y pasa tempo cu nos yiunan y nan amigonan ta un bon manera pa influencia hobennan den un forma real.

Hunto nos por trece e cambio

Si nos ta desea di wak e realidad, e futuro di nos hobennan y e datonan cambia, nos mester haci algo diferente. Si semper nos ta haci tur cos mescos, semper nos lo keda haya e mesun resultado. Tin hopi mayornan cu ta cuida nan yiu nan so. Esey ta nifica cu hopi di nos hogarnan tin un problema serio. Tin basta parehanan y matrimonionan na Aruba cu ta fracasa, cu consecuencia cu e probabilidad cu e hobennan ta busca e mal caminda ta bira mas grandi.

Un di e solucionnan obvio ta cu nos mester cuminsa cu mas iniciativanan pa fortalece parehanan y mayornan. Fortaleciendo matrimonionan, parehanan, relacionnan entre partnernan, nos ta fortalece e harmonia, exito y durabilidad di hogarnan. Esaki na su turno lo por produci muchanan cu un mentalidad sano cu lo busca pa crece, studia y traha na bienestar di nos dushi pais. Mi conseho na parehanan; “No warda te ora boso situacion ta yega na un estado deplorabel, unda cu boso no kier sigui mas pa busca ayudo. Busca e ayudo na tempo, pone berguensa un banda y busca conseho cerca hende di experiencia. E bida, seguridad y destino di nos yiunan ta keda semper nos responsabilidad.

Si pueblo desea mas informacion di e articulo aki, contact mi na tel: 528-4639 of email mi na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Bo parlamentario y sirbidor di pueblo na bo ordo semper, sin nada di sconde!