Foodie Guide handig voor buitenlandse gasten

17/12/2021 09:04 – Sharon Singh

Foto: Bestel.sr

PARAMARIBO – Foodie Guide is een online platform waarop men snel een maaltijd kan bestellen aan de hand van het menu van de aanbieders. Het concept is populair in het buitenland en is sinds vorige week gelanceerd in Suriname. “Met Foodie Guide willen we vanaf de worstman op de hoek, de bakkers thuis tot gerenommeerde restaurants accommoderen”, vertelt bedenkster Shen Amy Damei.

Eerder zijn er al enkele pogingen ondernomen, om via een internetplatform een yellowpage voor eten aan te bieden, maar die zijn doodgebloed. E?n daarvan is bestel.sr. Dit online platform was al bezig met het verzamelen van data van verschillende eetgelegenheden. De site was helaas geen lang leven beschoren. Damei benaderde het team en partijen konden elkaar vinden en zijn een samenwerking aangegaan.

Damei: “Bestel.sr geeft invulling aan het technisch gedeelte en ik ben verantwoordelijk voor het inhoudelijke. Via de website https://bit.ly/foodieguidesu. kunnen lekkerbekken sneller een restaurant kiezen aan de hand van het menu van de eetzaken. Het zal vooral voor de buitenlanders handig uitpakken, want de informatie staat in het engels.”

Er staan nu 200 bedrijven op de website geregistreerd. “De registratie is gratis”, zegt Damei. “Maar om meer exposure te krijgen op de site zijn er verschillende pakketten beschikbaar. Twaalf restaurants hebben voor een betaalpakket gekozen.”

Firmity’s Plate is ??n van de bedrijven op de site. Eigenares Gwenn Ritfeld is anderhalf jaar geleden begonnen met het aanbieden van gezonde maaltijden, vegan gerechten en smoothies. Ritfeld: “Met het cafeetje ben ik pas twee maanden begonnen, dus in principe ben ik al 20 maanden bezig.” Toen bood ze abonnementen aan, maar nu kan men de maaltijden bestellen en afhalen in de Connection Mall waar de zaak staat.

Foodie Guide ziet er professioneel uit, vertelt de onderneemster. Er zijn er verschillende soorten eetzaken te vinden. Ritfeld vindt het een goed platform voor toeristen, zodat zij niet steeds hoeven te zoeken naar een eetgelegenheid. Alles is ondergebracht op ??n website.

