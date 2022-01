Foodhub geeft andere twist aan eten

06/01/2022 16:04 – Sharon Singh

Timothy Lui Kon Jean (l) met een klant van Foodhub. Foto: Sharon Singh

PARAMARIBO – “Inderdaad zijn er veel opties als het om eten gaat, maar wij willen ons onderscheiden door kwaliteit, smaak en service.” Timothy Lui Kon Jean, 26 jaar, heeft ondanks de crises in het land in december Foodhub geopend in Ring Sport Center aan de Ringweg Noord. Aan de inrichting van zijn restaurant ging een jaar vooraf, maar het was volgens hem de moeite waard.

Een bezoek aan de plek laat zien dat er over van alles is nagedacht: vanaf de bereiding tot de verpakking bij de afhaaloptie. In eerste instantie lijken de gerechten alledaags – burgers en friet – maar Foodhub focust zich vooral op de smaak. De burger, de Hub Beefy, bijvoorbeeld heeft een sappige smaakvolle patty (vlees), waarbij alle smaken goed tot hun recht komen. De burger wordt niet overgoten met mayonaise en ketchup.

Een ander voorgerecht met een verrassingselement is de cheesy fries. Een kazige, knapperige bak frietjes met een salsa opgediend. De pasta van Foodhub zwemt niet in de saus. “We hebben ook een opvoedende taak om mensen de echte smaken te laten proeven”, verklaart Arnold Fredrik het concept. De gerenommeerde chef, die belast was met het organiseren van internationale culinaire wedstrijden in Suriname, ondersteunt Lui Kon Jean.

Doordat Foodhub is gevestigd in een sportcentrum, is de focus ook op caloriearme gerechten. Er staan salades, gegrilde kip en smoothies op de menukaart. Verder bestaat het menu uit pasta’s, burgers en fingerfood. “Dit is een overgangsmenu”, vertelt Frederik. “Geleidelijk aan zullen we inspelen op wat de markt wil. We hebben meer gerechten in mind, die we geleidelijk aan zullen introduceren.”

*Lees meer in de weekendeditie van de Ware Tijd

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina