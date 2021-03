Fondsen NOB hebben aandacht regering

Studenten die via de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) aan fondsen willen komen om hun studie te financieren kunnen binnen niet al te lange tijd weer bij deze bank terecht. Dat bevestigt de minister van Financiën en Planning Armand Achaibersing in gesprek met de Ware Tijd. “Dat van de medische studenten die zich zijn gaan specialiseren in het buitenland is al in orde. Die kunnen hun geld al krijgen. Het is goedgekeurd door de raad van ministers. We zijn nu bezig met het heractiveren van het studiefonds”, zegt Achaibersing.