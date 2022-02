Fonds voorzieningen ouderschapsverlof heeft bestuur – DWTonline.com

14/02/2022 21:21

Van onze redactie

Minister Rishma Kuldipsingh (hoofd van de tafel) met de bestuursleden van het fonds.

Foto: Communicatie Unit AWJ



PARAMARIBO –

Meena Kandhai-Ramai van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) is aangesteld als voorzitter van het bestuur van het fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof. Een van de taken van dit fonds is het zorgdragen voor doorbetaling van loon in verband met de toekenning van zwangerschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof aan werknemers. Het bestuur, dat voor vijf jaar is aangesteld, is belast met de dagelijkse leiding, het beheer en houdt toezicht op de uitvoering van de taakstelling van het fonds, schrijft de Communicatie Unit van AWJ maandag.

Minister Rishma Kuldipsingh vindt het belangrijk dat alle

actoren worden betrokken bij het beheer van het fonds, waaruit de

salarissen tijdens het zwangerschaps-, bevallings- en

vaderschapsverlof zullen worden betaald. In het bestuur zitten

daarom vertegenwoordigers van AWJ (Kandhai-Ramai en Rishi

Ragoenath), het ministerie van Financien en Planning (Mohamed Ali

Abdoel), de vakbond (Yone Gorisson) en het bedrijfsleven (Roger

D’Mattos).

In de wet Arbeidsbescherming gezin, die al in werking is

getreden, is de werking van het fonds geregeld. De wet regelt de

bescherming van het moederschap, waaraan ook is gekoppeld het

vaderschapsverlof. De vrouw heeft recht op maximaal zestien weken

zwangerschaps-/bevallingsverlof. Bij een drieling of meerdere

kinderen is de termijn maximaal 24 weken. De vader komt in

aanmerking voor acht dagen betaald vaderschapsverlof. Bij de

installatie van het bestuur maandag zei Kuldipsingh dat het

belangrijk is om de moeder zowel vader evenveel te betrekken in het

geheel vanwege de verantwoordelijkheden van beide partijen bij de

geboorte van een kind.







