‘Focus op gezonde voeding’

De vrouwen belast met het koken tijdens de workshop.

Foto: Sharon Singh



PARAMARIBO –

“Na twee jaar eindelijk weer een kookcursus”, zegt Mila Bechan duidelijk opgelucht. “Ik ben er altijd bij als er een training is, want de recepten van het internet komen niet altijd goed uit.” Ze vertelt dat de vorige keer, vlak voordat Covid-19 naar Suriname overwaaide, ze vegetarische biryani (rijstschotel) en laddu heeft leren maken. Bechan is een van de vijftig deelnemers aan de workshop die vrijdag is verzorgd.

Stephanie Darson noemt de training “zeer nuttig”. Voor Phagwa,

twee weken geleden, heeft ze butter chicken gemaakt. Dat gerecht

heeft ze leren bereiden tijdens een kooktraining. “Mijn butter

chicken en gevulde sopropo in kokosmelk zijn beide gelukt wat zorgt

voor een trots gevoel. Ze moeten zeker doorgaan met de trainingen.”

De behoefte blijkt uit de belangstelling, die deze keer rond het

dubbele van eerdere workshops is geweest.

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de

samenleving toe focust stichting Organisatie Hindoe Media (OHM) ook

op gezonde voeding. De organisatie legt uit dat goed is nagedacht

over het inhoudelijke en dat daarom gezonde ingredienten zijn

gebruikt als basis, zoals cana ofwel kikkererwten. Gekozen werd

voor versie in plaats van ingeblikte. Deze peulvrucht bevat weinig

calorieen en is daarom een van de meest geliefde basisingredienten

voor salades. De deelnemers hebben geleerd een salade te maken van

kikkererwten, mais, black eye pesi, wortelen, komkommer en

knoflookpoeder.

Tijdens de cursus wordt gedemonstreerd dat koken niet zo

ingewikkeld hoeft te zijn als sommigen willen doen voorkomen, want

in een uur tijd zijn drie gerechten gemaakt en opgediend. Dat

geschiedde niet in een moderne keuken, maar in de zaal van het

Swami Vivekananda Culture Centre, voorheen Indiaas Cultureel

Centrum, op een eenvoudige kookplaat. Deze organisatie heeft in

samen- werking met OHM en ondersteuning van Hema Balachandran,

echtgenote van de Indiase ambassadeur, de workshop verzorgd.

OHM heeft diverse sociale projecten om de bevolking weerbaar te

maken in deze crisistijd, zoals de stik- en kniplessen. De

organisatie heeft zaterdag vierhonderdduizend mond- en neuskappen

uit Nederland ontvangen. Bestuurslid Bhagwan Gangaram Panday zegt

dat in de afgelopen maanden vier containers met medische

hulpgoederen aan ziekenhuizen zijn geschonken.

De organisatie verzorgt verder om de ene woensdag op Trishul

Radio-Televisie een programma, waarbij medische specialisten,

therapeuten en voedingsdeskundigen aan het woord komen. “Je merkt

terugval in de voorlichtingscampagnes van de overheid, daarom zijn

initiatieven van de verschillende organisaties toe te juichen.”







