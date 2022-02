‘Flowcytometer cruciaal in strijd tegen bloedkanker’

04/02/2022 18:00 – Van onze redactie

Elk jaar wordt op 4 februari – Wereldkankerdag – stilgestaan bij de impact van kanker.

PARAMARIBO – “De verwachting is dat door aanschaf van de flowcytometer ongeveer 250 mensen per jaar met verdenking op bloedkanker, dus niet alleen acute leukemie, nu eerder een diagnose hebben en behandeling kunnen ondergaan. Daardoor verbetert hun overlevingskans en kwaliteit van het leven.” Hiermee onderschrijft internist-hematoloog Nicole Oldenstam op Wereldkankerdag – 4 februari – het belang van de flowcytometer.

Met dit apparaat kunnen mensen binnen 24 tot 48 uur de diagnose hebben en weten welke vorm van acute leukemie ze hebben. Echter, er zonder is flowcytometrisch onderzoek niet mogelijk in Suriname. Vandaar dat de specialist zich warm maakt om een flowcytometer aan te schaffen.

Ze beaamt dat er een aardig prijskaartje aan hangt: 264.695 US dollar, inclusief reagens en onderhoud voor twee jaar. Transport, verzekering en inklaringskosten (schatting 50.000 US dollar) en hardware en software (circa tweeduizend euro) zitten niet in het bedrag.

Maar, haast Oldenstam zich te zeggen: “De aanschafprijs is door het behandelen van drie kinderen met acute leukemie in Suriname weer terug verdiend. Dit gaat gepaard met alle voordelen van in de eigen, vertrouwde omgeving worden behandeld en waar jouw eigen taal wordt gesproken.”

Dat is nu nog anders. Kinderen met acute leukemie, die directe behandeling vereist, gaan veelal naar Colombia voor verdere diagnostiek, behandeling en follow-up, wat gemiddeld honderdduizend US dollar per kind kost. Tussen 2004 en 2020 zijn dat er 54 geweest. De kinderarts ziet gemiddeld elke twee maanden een kindje dat (nieuw) wordt gediagnosticeerd met deze soort bloedkanker.

Met de flycytometer kan de diagnostiek naar hematologische maligniteiten (bloedkanker) in Suriname worden verbeterd.



Slopend

Op Wereldkankerdag onderstreept de internist-hematoloog dat kanker hebben en in behandeling zijn niet alleen slopend is voor het lichaam. “De ziekte is ook psychologisch en emotioneel heel zwaar. Maandenlang word je overspoeld door gevoelens: angst, woede, triestheid, hoop, wanhoop en teleurstelling.”

Oldenstam vertelt dat uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpati?ntenorganisaties (NFK) blijkt dat bijna negen op de tien (ex)kankerpati?nten zich zorgen maakt of angstig is. Deze gevoelens komen het meest voor rondom de diagnose en behandelingen, maar ook na afronding kampt driekwart nog steeds met zorgen of angst. “Deze gevoelens hebben bij 70 procent van de pati?nten grote tot zeer grote negatieve impact op de kwaliteit van hun leven.”

Met de aanschaf van de flowcytometer kan er voor mensen met bloedkanker verlichting worden gebracht in hun leven en dat van hun dierbaren. “Elk leven dat we verliezen is er ??n te veel. Mensen met zeldzame aandoeningen hebben ook recht op snelle goede diagnostiek en behandeling”, onderstreept ze.

Diagnostiek

En precies met de diagnostiek loopt het niet vlot in het land. Cytogenetisch/DNA-onderzoek (het DNA-foutje geeft info over de prognose en behandelmogelijkheden en helpt ook bij stellen diagnose) bijvoorbeeld is beperkt mogelijk en duurt twee tot drie weken.

Histologisch onderzoek via de patholoog – Suriname heeft er slechts ??n – is wel mogelijk en voorlopig de enige en beste optie om diagnostiek naar bloedkanker te doen. “Helaas, daar wachten we heel lang op – vier tot zes weken – en mensen leven dan al die tijd in onzekerheid. Bij agressieve aandoeningen gaan ze heel snel achteruit en een groot deel overlijdt v??r de diagnose bekend is”, schetst Oldenstam het sombere beeld.

De internist-hematoloog verduidelijkt dat niet alle vormen van leukemie – Lymfo?de en Myeloide – op dezelfde manier worden behandeld. “Het is daarom belangrijk om te weten met welke vorm we te maken hebben. En dit moeten we heel snel weten, omdat deze aandoening bij snelle adequate diagnostiek en behandeling te genezen is met alleen chemotherapie.”

