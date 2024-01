Fiscal ta exigi boet di 90 mil florin pa compania sospecha di traha factura falso di mercancia

The content originally appeared on: Diario

Abogado ta haya cu Douane a faya den procedura y no tin nada falsifica

ORANJESTAD (AAN): Dialuna mainta tabatin un interesante caso di Ministerio Publico contra un compania cu ta wordo sospecha di a falsifica facturanan di mercancia den 2 container. Tratamento di e caso a cuminsa un tempo pasa y ayera a sigui cu e caso caminda a scucha 2 testigo. Un ta e miembro di Douane cu lo a raporta e sospecho di falsificacion di factura y e otro ta e “broker” cu a importa e mercancianan.

Falsifica factura di mercancia: E caso ta tocante cu e compania ta haya mercancia masha barata y ta bende nan masha caro mes. Na November 2021, dos container di e compania a yega Aruba y Douane, durante control di mercancia, ta sospecha cu e compania a falsifica facturanan di mercancia pa asina paga menos impuesto. E abogado di e compania, mr. Illes, a mustra cu e compania a paga tur impuesto pero despues Douane a confisca e container pa investigacion y awor tin e caso.

Scucha Douanero: Miembro di Douane M. ta esun cu a traha e documentonan y a cuestiona e facturanan. Ariba preguntanan haci di tanto Hues, Fiscal y mr. Illes, e miembro di Douane a bisa cu no a haci valorisacion di e productonan. E miembro di Douane a bisa cu riba importacion di mercancia, no por ta asina cu e prijs ta hopi abao y e venta ta masha halto. Esey a haci cu el a bay riba internet pa mira e prijs di e producto. Ora a mira cu e prijs di e producto ta asina caro, Douane ta sospecha cu lo a falsifica factura.

Scucha broker: E otro testigo ta un broker di e compania, e homber K., kende a splica Hues cu e ta pidi e compania prijs di e mercancianan pa asina e por duna Douane esakinan pa paga impuesto. Hues a puntra K. si el a mira cu e prijs di e mercancianan ta hopi abou. K. a bisa Hues cu e no a ripara nada straño. E broker a bisa Hues cu si constata prijs mucho abao, ta Douane mester haci investigacion. El a bisa cu e mercancianan ainda ta confisca pa Douane den un deposito.

Fiscal: Fiscal a bisa Hues cu tin dos acusacion contra e compania di a falsifica documentonan ora di importa mercancia na November 2021. Douane durante control di importacion di container, a constata cu e prijs di mercancianan ta mucho abao compara cu e prijs real. A bay investiga riba internet y a constata cu na e negoshi e prijsnan ta hopi mas halto cu loke ta pone riba facturanan.

Segun Fiscal, pa un di e containernan mester declara liber pasobra no tin prueba. Pa e otro container, Fiscal ta haya cu no a notifica e prijs real di mercancia y pesey e ta haya cu aki si por papia di falsifica factura. Fiscal a bisa Hues cu promer el a exigi transaccion y door cu e compania no a acepta, a cuminsa e caso penal. Fiscal a exigi 90 mil florin di multa.

Abogado: Mr. Illes a bisa Hues cu e compania ta cumpra cosmetica na un wholesaler na Miami y ta bende nan na Aruba. E abogado a mustra cu e persona encarga di trece mercancia, a yena e papelnan a base di factura cu a haya di e wholesaler. Esey a bay bon.

E di dos container, e wholesaler a manda factura. Segun e abogado, e compania na Aruba tin exclusividad pa bende cosmetica di marca na Aruba y no mas caro cu riba website di e compania. Segun abogado, mester declara Fiscal no admisibel den e caso. E abogado a mustra cu mas cu 2 aña despues cu investigacion a sosode, awor ta bin cu e caso. E ta haya cu Fiscal a laga e caso aki gewoon colga.

E abogado a bisa cu e investigacion tabata cla for tempran. Na opinion di e abogado mr. Illes, a tarda 1 aña promer cu a haci citacion contra e compania. E abogado ta haya cu door cu hopi tempo a transcuri, mester declara Fiscal no admisibel.

No tin factura falso: E abogado a splica Hues cu e wholesaler na Miami a manda factura pa e broker declara e mercancia na Douane. E compania na Aruba, no a traha e factura sino e wholesaler. Despues e wholesaler a manda otro factura y a manda carta mustrando cu ta door di nan fayo e cifranan no tabata cuadra.

Na opinion di mr. Illes, esaki ta mustra cu no por papia di factura falsifica. El a bisa Hues cu Douane a bay check riba internet cu e prijsnan ta hopi mas halto y pesey ta haya cu a falsifica factura. Na opinion di e abogado, si Douane ta haya cu e prijs ta mucho abao no por bisa cu ta falsificacion. Ta e wholesaler a manda factura y despues a corigi esaki. E abogado a mustra cu segun ley, Douane lo por a fiha un suma y a basa di ley, lo pidi un comision special pa determina un prijs. Sinembargo no a sigui e procedura aki. E abogado ta haya cu awor no por cuminsa caso pa falsificacion di factura. Mr. Illes a bisa Hues cu no tin regla pa ningun compania na Aruba, cuanto ganashi por haci. El a mustra cu e compania tin exclusividad y ta paga e impuesto. E abogado ta haya cu mester declara Fiscal no admisibel of declara e compania liber. El a remarca, cu no por ta asina cu un miembro di Douane cu no ta di acuerdo cu e prijs riba factura, ta bay conclui cu tin falsificacion.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu e ta bay studia e caso y dia 9 Februari 2024 lo tin sentencia.