Fiscal a exigi 9 aña di prison pa Izak Principaal kende a tira Sayuri mata

Despues di sinta castigo e mester haya tratamento obligatorio

ORANJESTAD (AAN): Diaranson mainta a sigui cu tratamento di e caso penal contra e sospechoso hoben Izak Principaal, unda Fiscal a presenta un otro requisitorio y a exigi otro castigo compara cu na Juli 2022.

Despues di interogacion di e psycologo B. di Aruba y via video conference, e psychiater V. di Hulanda, Fiscal a pidi Hues pa pospone e caso un rato pa asina e por traha su requisitorio di nobo.

Anteriormente Fiscal a exigi 11 aña di prison pa Principaal y cu despues di sinta castigo e mester haya tratamento. Awor Fiscal a exigi 9 aña di prison y despues di sinta castigo, Principaal mester haya tratamento obligatorio.

Acusacionnan: Na Juli 2022, Hues a bisa cu e ta habri e caso back di Izak Principaal. E hoben Principaal tin diferente acusacionnan contra dje:

(*) Acusa di menaza 2 homber riba 30 Augustus 2019. (*) Acusa di riba 30 December 2020, a menaza su mama y ruman muher. Tambe a menaza di kima e cas. Tambe a kibra porta y cashinan den cas. Tambe posesion di marihuana. (*) Acusa cu riba 30 Mei 2021, intento di mata 4 persona durante un tiramento for di auto na altura di American Bar na San Nicolas. (*) Acusa cu riba 4 Juni 2021 a tira mata Sayuri R.C. Petronia di 20 aña den sala di e cas Flamboyanstraat na San Nicolas.

Hues a bisa cu algun luna pasa e caso a worde trata completo pero Hues no tabata satisfecho cu e raport di psychiater H. di Curacao. Pesey el a manda pidi raport di e psychiater di Hulanda, V. y tambe tin raport di e psycologo di Aruba, B.

Trata e acusado como un adulto: Tempo cu Izak Principaal a comete e crimen, e tabatin apenas 17 aña di edad. Hues a bisa cu psycologo B., den su raport ta mustra cu Principaal tin problema anti-social y otro problema mental cronico. Pesey e ta haya cu Principal no ta completo responsabel pa su actonan. E ta conseha tratamento obligatorio.

E psycologo ta haya cu lo ta mihor pone Principaal den TBS (tratamento obligatorio) na Hulanda. Tambe e psycologo a bisa cu mirando e comportacion di Principaal, e ta haya cu mester aplica e ley di adulto.

E psychiater di H. di Curacao ta haya cu Principaal ta responsabel pa su actonan y tin problema anti-social. E psychiater ta bisa den su raport cu si Principaal no cambia su bida, e lo sigui haci cosnan mas peor. E ta conseha, tratamento di psycologo y guia di Reclassering. Psychiater ta conseha pa no aplica castigo di mucha sino adulto y pa Principaal sigui su tratamento den Prison di KIA. El a bisa cu no por aplica TBS (tratamento obligatorio di un institucion) pasobra no tin e facilidad ey na Aruba.

E psychiater di Hulanda, V., tambe ta mustra riba e actitud anti social y otro problema mental di Principaal. E ta haya cu Principaal no ta responsabel pa su actonan. E ta haya cu e chens ta grandi cu e acusado lo sigui haci delitonan violento. E psychiater ta haya cu, evaluando tur e casonan, cu mester aplica e ley hubenil pasobra Principaal a haci e delitonan tempo cu e tabata hoben. El a conseha tratamento obligatorio pero na Hulanda. El a bisa cu e mayornan di e sospechoso cu ta na Hulanda, ta di acuerdo.

Exigi 9 aña di prison y tratamento obligatorio: Fiscal a bisa Hues cu e tin cu haci remarkenan relaciona cu punto di bista di e expertonan. Na opinion di Fiscal, e expertonan tur ta haya cu Principaal no ta completo responsabel pa su actonan y cu e mester haya tratamento obligatorio.

E pregunta ta si mester aplica e ley hubenil of e ley adulto contra Principaal. Fiscal a mustra cu e psychiater H. ta bisa aplica ley adulto. Psychiater V. ta conseha ley hubenil. Psycologo B. ta haya pa aplica ley adulto. Fiscal a mustra riba e evaluacion di Reclaserig cu ta mustra cu Principaal no tabata atene su mes na palabracion, no kier a bay school. E ta haya cu psychiater V. no a tene cuenta cu esakinan. Psycologo B. a tene cuenta cu henter bida di Principaal. E psycologo a menciona situacionnan anterior di Principaal y e ta haya cu mester aplica ley di adulto.

Fiscal a mustra riba hurisprudencia di casonan na Hulanda cu ta mustra cu por desvia di ley hubenil ora cu ta trata di un mucha di 17 aña, ora cu e acusado a haci cosnan hopi serio. Fiscal a menciona diferente sentencianan di Hulanda caminda a aplica ley adulto pa muchanan bou 18 aña.

El a bisa cu den e caso Principaal ta casonan serio, asalto, intento asesinato y a mata Sayuri door di tira e victima den cabez. El a bisa cu Principaal a prepara e asalto cu violencia, e intento di asesinato y e forma no responsabel di anda cu arma, a mata Sayuri.

Fiscal a bisa cu pa cu e castigo, e punto fastioso ta cu mester mira e acusado pero tambe e comunidad. E impacto cu e casonan tabatin den comunidad. E ta haya cu mirando e seriedad di e casonan, e ley hubenil no ta husticia pa loke Principaal a haci. Anterior Fiscal a exigi 11 aña di prison y TBS. Awor el a exigi 9 aña di prison y despues cu Principaal sinta su castigo, e mester haya tratamento obligatorio den un institucion.

Hues, despues di a scucha defensa di abogadonan, a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 5 October 2022 lo tin sentencia.

Riba e potret por mira Sayuri Petronia cu a wordo ranca di su bida cu 20 aña di edad, y tambe por mira e cas den Flamboyanstraat unda e crimen a socede.