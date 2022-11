Fiscal a exigi 5 aña di prison pa Parlamentario Benny Sevinger

The content originally appeared on: Diario

Ademas di exigi cu pa 10 aña e no por postula su mes como politico

*Otro luna lo tin oportunidad pa abogadonan hiba defensa

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs di mainta te den oranan di merdia, e dos Fiscalnan di Ministerio Publico a presenta nan pensamento riba e caso Avestruz y tambe exigi castigonan. Den e articulo aki, ta publica e caso di Parlamentario Benny Sevinger. Den sala di Corte tabata presente practicamente tur e sospechosonan cu excepcion di Mary Winterdaal, kende ta na Hulanda y Leoncita Arends. Tambe tabata presente varios familiar di e sospechosonan.

CUMPRAMENTO DI SEVINGER

Fiscal a bisa Hues cu e ta haya legalmente proba e cumpramento pasivo di Sevinger como minister. Fiscal a mustra cu un minister ta un empleado di Gobierno. El a splica cu tin castigo entre 2 y 8 aña di prison pa empleado di Gobierno cu acepta placa of regalo pa haci cosnan cu ta contra su funcion. Fiscal a sigui bisa cu Abath tambe ta un empleado di Gobierno.

El a splica cu tin diferente forma di cumpramento pasivo. Empleado di Gobierno mester sa cu ora e ta wordo ofreci regalo of placa pa haci algo cu ta contra su deber, esaki ta castigabel. Den e caso Avestruz ta trata di duna tereno erfpacht y duna privilegio pa haya tereno riba otronan. Na opinion di Fiscal, e companianan cu a haci donacion na fundacion di partido Fundacion Curazon Berde, pa campaña, ta wordo considera cumpramento di Benny Sevinger. Fiscal a duna un splicacion hopi amplio a base di ley con un empleado di Gobierno ta castigabel ora e tuma un regalo pa haci algo pa otro. E ta haya cu tin companianan a haci donacion substancial y ta considera esaki cumpramento pa haya tereno erfpacht. Fiscal a bisa cu companianan cu a haci donacion a haci peticion pa haya tereno erfpacht.

El a mustra cu Leoncita Arends a haci donacion pa Deshaun NV y Elenath NV. Tin persona Roga kende a bisa di a hiba placa 21 Januari 2016, un envelop cu placa na cas di Sevinger. Esaki ta relaciona cu hayamento di tereno. Fiscal a bisa cu tabatin drama den Corte ora cu Hues a presenta esaki, caminda e sospechoso a cuestiona e grandura di envelop, pa mustra cu loke Roga a bisa no ta cuadra. Fiscal a bisa cu Roga a splica cu e envelope tabata color bruin y dobla y lora cu elastic. Roga dilanti Hues Comisario a declara cu el a mira Arends conta placa y cu Arends a bis’e pa hiba e envelop pa Sevinger. Fiscal a bisa cu e no tin duda cu tabatin placa den e envelop.

El a mustra cu na November 2015 na un banco na Miami, a haya un cantidad grandi di dollar riba cuenta di Arends. Fiscal a bisa cu Arends ta bisa cu tur e declaracion di Roga ta falso. E señora di Sevinger ta declara cu enberdad Roga a bay na e cas pero pa busca rifanan pa Arends. Fiscal no ta kere e declaracionnan aki. El a bisa cu e declaracion di Roga ta haya sosten den investigacion haci pa Landsrecherche. Fiscal ta haya e declaracion di Roga confiabel.

Fiscal a mustra cu Susebeek a haci donacion na Sevinger. El a bisa Hues cu Susebeek y Sevinger ta hopi bon amigo. Susebeek lo a cumpra un aparato di gym balora mas di 23 mil florin na Merca. El a bisa cu debi cu e aparato aparentemente ta mucho grandi na su cas y no tin espacio mas, pesey el a hiba esaki na cas di Sevinger. Fiscal a bisa cu e no ta kere e storia aki, y cu tin prueba cu ora e gym equipment a yega Aruba, el a wordo hiba direct pa cas di Sevinger.

Tambe el a mustra con Susebeek a haci construccionnan na cas di Sevinger. Na Fantastic Garden, e compania di Susebeek lo a cumpra cosnan na valor di 25 mil florin pa cas di Sevinger. E no ta kere cu Sevinger a paga sino cu ta e compania di Susebeek. Na opinion di Fiscal, tanto Sevinger como Susebeek a sinta gaña den Corte. Na dado momento nan a bin cu e excusa cu nan no ta corda bon mas. Ta papia cu Sevinger a paga bek 72 mil florin pero na opinion di Fiscal, te dia di awe no tin ningun prueba cu esaki a sosode.

Compania di Harms a haci donacionnan grandi. Sevinger ta bisa cu e no tabata sa cu ta compania di Harms. Fiscal a mustra cu Harms na 2013 a haci donacion di 92.500 florin. El a bisa cu Harms y Sevinger ta amigo y regularmente nan tabata reuni na oficina di Sevinger. Ta incomprendibel cu Sevinger no tabata sa di e donacionnan. E donacionnan a drenta net momento cu companianan di Harms a haci peticion pa terenonan erfpacht. Harms a bisa cu e cu su yiunan a haci donacion na e Fundacion Curazon Berde. Fiscal a mustra cu Harms a haci peticion pa tereno na Palm Beach na 2013. Remarcabel ta cu e mesun temporada el a haci donacion.

E compania Pristine Estate di Lowenstein, doño di Holiday Inn, a paga 1 Miyon Florin pa no tin cu presenta den Corte. E compania ta di Lowenstein tabata haci donacion na e fundacion di Benny Sevinger. El a paga pa tur e alcohol pa fiesta di yiu muher di Sevinger cu a haci 15 aña. Fiscal a mustra cu ta casi 8 mil dollar Lowenstein a paga. Tambe cu e compania Pristine Estate lo a paga 40 mil florin como donacion na Sevinger. Esaki a sosode net tempo cu Holiday kier a haci ampliacion di hotel y mester di erfpacht. Fiscal a remarca cu Sevinger ta bisa cu e no sa di donacion.

Fiscal ta haya cu Sevinger mester por tabata sa cu el a haya placanan pa regla tereno erfpacht.

LABAMENTO PLACA

Fiscal a bisa cu e tres sospechosonan pa cu labamento di placa ta Sevinger, Susebeek y Harms. Fiscal pidi Hues pa declara Harms liber. El a bisa cu apesar cu tin suficiente indicacion pero no tin suficiente prueba. Pa loke ta Susebeek y Sevinger, Fiscal ta haya cu tin suficiente prueba cu e companianan di Susebeek a cumpra Sevinger.

El a mustra cu compania di Susebeek a haci trabaonan na cas di Sevinger. Tambe cu Susebeek a haya 2.4 Miyon Florin pa benta di tereno erfpacht. Fiscal a bisa cu no tin ningun indicacion cu Sevinger a paga bek Sussebeek pa cosnan cu a cumpra pa cas di Sevinger. E ta considera esaki labamento di placa. E ta haya cu Sevinger y Sussebeek laba placa.

CAS DI SEVINGER LO KEDA CONFISCA

Fiscal a bisa cu tin diferente cos cu a keda confisca den caso Avestruz. El a bisa cu e cas di Sevinger lo keda confisca pendiente di e caso pa kita propiedadnan.

FISCAL A BAHA PISA RIBA SEVINGER

Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu Sevinger a afecta e efectividad di funcion di Gobierno na Aruba. El a mustra cu den caso Avestruz, a yama Ministerio Publico di persecusion politico. El a mustra cu Sevinger a yama un colega Fiscal di rasista den un programa di radio. Tambe cu Fiscal no ta compronde cultura di Aruba. Fiscal a bisa cu e no por imagina ningun cultura caminda lo permiti cumpramento di minister, falsificacion di documento, malversacion. No por permiti comportacion castigabel. El a mustra cu un parti di comunidad a pone confianza den Sevinger y a keda defrauda. Fiscal ta haya cu Sevinger a abusa di su funcion pa haci e delitonan aki. E ta tuma Sevinger na malo.

Fiscal a enfatisa cu e caso aki ta un señal bon cla pa otronan den Gobierno pa NO HACI COSNAN ASINA DI CORUPCION. Corupcion mester castiga.

Fiscal a bisa cu Sevinger a gana mas o menos 900 mil florin. Lo cuminsa caso pa kita propiedad for di Sevinger.

Fiscal a exigi 5 aña di prison pa Sevinger y cu pa un periodo di 10 aña, Sevinger no por postula su mes como politico.

Otro luna 12,13,14,15 y 16 December 2022 lo ta oportunidad pa abogadonan hiba defensa, reaccion di Fiscal y reaccion di e abogadonan.