Fiscal a exigi 5 aña di prison pa homber sospecha di ta hinca den organizacion criminal di manda droga Miami

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta e homber G.T. di 37 aña di edad a scucha Fiscal exigi 5 aña di prison.

Fiscal ta haya G.T. culpable di a yuda exporta lote di cocaina pa Miami y di ta forma parti di un organizacion criminal. Tratamento di e caso a dura largo.

DIARIO den e articulo aki ta publica e tratamento di e caso y exigencia di Fiscal. Den un otro articulo ta pone punto di bista di abogado mr. Illes.

Exporta droga: E acusacion cu Fiscal a presenta den Corte contra G.T. ta cu entre Februari 2018 y October 2021 el a exporta cocaina y tabata bende Ecstasy (XTC). Tambe Fiscal ta acusa G.T. di ta hinca den un organizacion criminal caminda tin hendenan di Aruba y di Miami envolvi. G.T. a bisa Hues cu e no ta bende XTC sino e ta usa esey ora e ta riba un trip.

Pa loke ta e acusacion di exporta cocaina, el a bisa Hues cu el a hay’e ta yuda e dos personanan pa exporta droga pa gana placa. Hues a mustra cu G.T. na Polis no a duna declaracion. El a bisa Hues cu el a sigui instruccion di su abogado mr. Illes.

G.T. a bisa Hues cu el a yuda e muher K. y e homer S.R., kendenan a pidi’e pa puntra su amigo pa nan hiba droga Miami. G.T. a bisa cu e conoce un amigo cu ta anda den droga.

Hues a puntra kico ta G.T. su reaccion riba organizacion criminal pa exporta droga. G.T. a bisa cu e no ta forma parti di un organizacion criminal. El a djis yuda e muher K. y e homber S.R. cu tin un ruman Polis pa gana 2 mil dollar y awor a hay’e cu problema.

Muher gara cu mas cu 5 kilo na Aeropuerto: Hues a mustra cu dia 15 October 2021, e muher tabata na Aeropuerto di Aruba buscando forma pa subi vuelo pa Merca. Pero ora di a pasa den e parti di US Pre-Inspection, oficialnan di Customs and Border Protection a detene e muher K. ora e kier a viaha pa Miami. E tabatin un cylinder hinca den su parti intimo y 20 bolita den su parti patras. Oficialnan di CBP Mericano a entrega K. na Polis, caminda a pisa tur e droga.

En total 530,8 gram di cocaina a keda confisca cu K. kier a hiba Miami. K. a declara cu el a purba hiba droga pa G.T. El a bisa cu G.T. a trece e droga, 1000 dollar y un cellular nobo. Tambe el a bisa cu G.T. a keda cu su cellular y a bis’e cu ni cu Polis bin lo no haya e cellular. G.T. a bisa Hues cu no ta berdad cu el a keda cu K. su smartphone

El a bisa cu e conoce K. mas o menos 2 aña y ta K. a pidi’e pa cumpra un smartphone nobo p’e. Un dia despues cu el a entrega e droga, el a bay cumpra e smartphone.

Segun G.T., ta e amigo a dun’e e droga y placa pa duna K. Hues a bisa cu G.T. ta manera un mediador. Segun G.T., si tur cos bay bon e lo a haya 2 mil dollar.

Muher ta basha abao: Hues a bisa cu K. a declara cu e lo haya 7 dollar pa cada gram cu e bay cun’e. Esey ta nifica cu e lo a haya mas cu 3500 dollar. Segun K. su declaracion na Polis, ta di 6 biaha cu el a pasa droga pa G.T. G.T. a desmenti esey.

Segun K. promer biaha el a bay Miami, el a hiba 5.5 kilo den un bodypack. El a haya 15 mil dollar y a bin Aruba cu menos cu 10 mil Dollar y G.T. a pag’e e resto. El a bisa cu na G.T. su cas e pago a tuma lugar. K. a splica tur e biahanan cu el a hiba droga Miami. Tambe a menciona cu lo mester a trece 50 mil dollar for di Miami pa G.T. E sospechoso G.T. a desmenti tur cos den Corte. El a bisa cu e no sa con e pagamento di K. a tuma lugar. G.T. a bisa Hues cu K. lo a haya problema cu su amigo y el a pidi G.T. pa papia cu e amigo pa e hiba droga atrobe pero sin cu e amigo sa cu ta K.



lo a bisa cu ta G.T. y su amigo di San Nicolas ta esnan cu ta manda droga Miami. G.T. a bisa Hues cu e no sa nada di esey. Tambe e persona di San Nicolas lo tin conexion na aeropuerto y ta paga pa droga pasa.

E trahador na aeropuerto lo ta hiba tas cu droga. Tabatin un cambio den seguridad y a gara e trahador cu droga den tas. G.T. a bisa Hues cu e no sa nada di esey.

OTRO PERSONA DETENI PA DROGA: Riba e fecha Diabierna dia 15 October 2021, e homber S.R. si a logra pasa y bay Miami. Ora el a bolbe Aruba, Polis a detene. El a bisa Polis cu el a guli 79 bolita di 8 gram. El a bisa cu ta G.T. y un homber cu tin accento latino a hiba e bolitanan p’e. Hues a bisa cu K. a declara cu G.T. a bisa K. pa paga tino riba S.R. y tuma e bolitanan y entrega na e homber Cubano na Miami. Segun G.T., el a djis bisa K. cu S.R. ta bula cun’e y na Miami mester tuma e bolitanan for di S.R. S.R. a bisa Polis cu e lo a haya 6 mil dollar pa a hiba e droga.

Polis a bay haci investigacion na cas di S.R. y a haya un caha cu 400 pilder di Ecstasy (XTC). El a bisa cu G.T. a dun’e e caha pa warda p’e. G.T. den Corte a desmenti esey.

Hues a puntra G.T. pakico e no ta menciona nomber di e amigo. G.T. a bisa cu e no kier menciona nomber di doño di e droga pa no tin mas problema. Hues a puntra si el a wordo menaza. El a bisa cu no y no sa kico lo por pasa si e menciona nomber.

Yuda exporta droga pa Miami: Den su requisitorio, Fiscal ta haya legalmente proba cu G.T. a yuda exporta droga y tabata forma parti di organizacion criminal. El a bisa cu maske cu G.T. ta nenga, tin suficiente prueba cu el a duna K. y S.R. droga pa hiba Miami.

E ta haya G.T. importante den e organizacion criminal caminda G.T. a duna droga na K. y S.R. K. a duna declaracion amplio cu S.R. tambe a hiba droga y cu G.T. ta esun cu a duna nan droga. El a bisa cu pa añas G.T. tabata dun’e droga pa hiba Miami. Fiscal a cuestiona cu 8 luna despues di a keda keto ora el a wordo deteni 20 October 2021, den Corte G.T. ta declara cu el a djis yuda siendo cu K. y S.R. manera nan a wordo deteni a duna declaracion amplio.

Caso pa kita pertenencia: Fiscal a bisa Hues cu e ta anuncia cu e lo cuminsa un caso pa kita pertenencia di G.T. Fiscal a mustra cu e pareha di G.T. a saca auto nobo, G.T. tabata fia placa na razon di 20 % di ganashi. El a renoba cas na balor di 50 mil florin. Pesey e kier cuminsa caso pa kita pertenencia.

Haya declaracion di K. y S.R. confiabel pa usa contra G.T.

Esey ta suficiente prueba cu G.T. a yuda exporta cocaina y a forma parti na organizacion criminal. G.T. tabata percura pa e droga yega na e mulanan y tambe informacion pa na Miami por duna e droga. A confisca cellularnan, laptop, tablet y otro cosnan di G.T. Fiscal a bisa cu e no kier tuma decision ainda pasobra mester haci e investigacion financiero contra G.T.

Exigi 5 aña di prison: Fiscal a bisa cu Aruba lamentable ta conoci como trampolin pa droga sea pa Hulanda of Merca. Droga ta causa hopi problema den comunidad. E ta haya cu mester duna castigo severo como señal cu no ta tolera traficacion di droga. Fiscal ta haya cu pa aña G.T. lo tabata envolvi den traficacion di droga y organizacion criminal. Fiscal a exigi 5 aña di prison.

Despues di a scucha defensa di mr. Illes, Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 8 Juli 2022 lo tin sentencia.