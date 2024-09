Fiscal a exigi 4 aña di prison pa homber sospecha di intento di mata

The content originally appeared on: Diario

Abogado a bisa Hues cu e sospechoso a actua den defensa propio pa scapa su ruman

ORANJESTAD (AAN): E homber A.D di 53 aña di edad, a scucha Fiscal bisa cu e ta haya A.D. culpabel di intento di mata y a exigi 4 aña di prison. Abogado mr. D. Croes a bisa Hues cu e ta haya cu A.D. a actua den defensa propio pa scapa su ruman homber cu tabata worde choca pa e homber R.P.

Diabierna mainta A.D. a presenta den Corte pa e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra dje. E acusacion di Fiscal contra A.D. ta, cu riba 9 Februari 2023, A.D. a purba mata e homber R.P. Fiscal a bisa cu A.D. a dal R.P. diferente biaha cu Piedra y hinca diferente biaha cu cuchiu. Subsidiario Fiscal ta acusa A.D. di maltrato severo, maltrato cu arma. Tambe Fiscal ta acusa A.D. di cu e mesun dia a maltrata e dama Y.O. cu un piedra.

Intento di mata: Hues a puntra A.D. kico a pasa. Segun A.D., e tabata drumi na cas y su mama a grita cu nan tabata bringando cu A.D. su ruman homber. El a lanta y bay pafor y mira un homber y tambe un muher bringando cu su ruman.

E homber tabata tin su ruman choca y e muher tabata rancando cabey di su ruman. Segun A.D., mirando e condicion di su ruman, e momento ey e tabata kier pa R.P. laga su ruman los. R.P. no kier a laga su ruman bay. E ora ey A.D. a bay dal’e cu un piedra na su cabez.

Adicto rehabilitando: Segun A.D., su señora a fayece recien y el a cay den depresion y a cay den adiccion di droga. E tabata den rehabilitacion y a hay’e den e asunto aki. El a splica Hues cu el a bay pasa algun dia cerca su mama y tata. Hues a pidi A.D. pa bay cerca dje y na e mesa Hues tabata mustr’e potretnan di e maltrato cu el a haci.

Hues a puntra A.D. di e hincamento. Segun A.D., su tata di edad grandi (80) a bin pafor pa yuda y aparentemente e a hinca pero A.D. a bisa cu e no a mira nada.

El a bisa Hues cu su tata mentalmente a bay hopi atras. A.D. a bisa cu e no a mira nada con e bringamento a cuminsa. Segun A.D., despues di a dal e homber cu piedra, el a core bay. A.D. a bisa Hues cu el a compronde cu su ruman a core cu e homber R.P. for di cas den pasado y a bis’e pa no bin cas mas.

Hues a puntra A.D. si el a dal e dama. El a bisa cu e no a dal e dama cu piedra. Segun Hues, tin potret cu e dama tin herida na su man. A.D. a bisa cu el a mira e potret pero e ta sigur cu e no a dal e dama.

Adiccion: Ta asina cu ainda A.D. ta bao di tratamento di rehabilitacion. Hues a bisa cu for di e raport di Reclasering por a compronde cu A.D. ta hopi tempo adicto.

Segun A.D. e no ta gusta problema. Hues a puntra A.D., kico e tin pensa di haci ora e rehabilita. Segun A.D., manera e caba su programa di rehabilitacion, e kier yuda otronan cu kier rehabilita.

Fiscal: Fiscal a bisa Hues cu hecho ta cu A.D. ta esun cu a dal cu piedra. Polis a haya e piedra. Fiscal ta haya cu tin suficiente prueba cu A.D. a dal R.P. cu piedra. Ta asina cu R.P. tambe a worde hinca na lomba y stoma. Ta sali na cla cu ta e tata di A.D. a hinca R.P. Fiscal ta haya cu e pregunta ta si ta A.D. hunto cu su tata a ataca R.P.

Na opinion di Fiscal, no ta sali na cla esaki. No por bisa cu nan tabatin palabracion pa maltrata R.P. Fiscal ta tuma A.D. responsabel pa dal R.P. cu piedra na su cabez. Na opinion di Fiscal, esaki ta intento di mata. El a bisa cu si a dal un hende cu piedra na cabez, ta tuma e riesgo cu por causa herida serio y posibel fatal. Na cabez tin partinan vital di e curpa.

Fiscal ta haya cu A.D. por a yuda su ruman di otro forma y no cu un piedra. Tambe Fiscal ta haya proba cu A.D. a maltrata e dama Y.O. na su man cu piedra. El a bisa cu aunke A.D. ta bisa cu no, Fiscal ta haya cu ta A.D. tabata e unico cu a usa piedra.

Exigi 4 aña di prison: Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu seriedad di e caso. E caso aki tabatin impacto riba R.P. Fiscal ta tene cuenta cu A.D. ta siguiendo programa di rehabilitacion. Fiscal a exigi 4 aña di prison, kitando e tempo cu A.D. ta sera. Pa loke ta demanda di daño, e victima R.P. no a presenta.

Den demanda e ta exigi pa paga diferencia di salario, bril cu a kibra. Fiscal a bisa cu no por determina kico exactamente ta e demanda cu R.P. ta demanda 24 mil Florin. El a bisa cu e ta laga esaki na decision di Hues.

Actua den defensa propio: Abogado mr. D. Croes a bisa Hues cu e ta haya cu A.D. a actua den defensa propio. E homber R.P. no tabata permiti pa yega na e cas. Apesar cu tin borchi cu ta bisa cu entrada ta prohibi, toch R.P. a bay te patras di e cas. E tata conoce R.P. como un asesino di 2 persona. E tabata choca e ruman homber di A.D. E mama a grita cu nan ta mata e ruman. E ora ey A.D. a sali y ora el a mira su ruman bira biña, el a bisa R.P. pa laga su ruman los.

Ora R.P. no a reacciona. E momento ey A.D. a actua pa scapa su ruman. E abogado a expresa, of e ruman of R.P. El a bisa cu A.D. a dicidi di coy un piedra y dal R.P. na cabez pa asina laga su ruman los. E homber R.P. a cana bay. Na opinion di mr. D.Croes, no tabata un herida severo. Abogado a pidi Hues pa declara A.D. liber pasobra el a actua den defensa propio. Ta asina cu A.D. a cuminsa yora.

Pa loke ta demanda di daño, e abogado ta haya cu esaki no ta cuadra. El a pidi Hues pa declara e demanda no admisible.

Hues a bisa cu e ta bay studia e caso y 20 September 2024 pa 8:15’or di mainta lo dicta sentencia.