Fiscal a exigi 3 aña di prison pa homber cu a viola colega durante ora di trabao

ORANJESTAD (AAN): Aunke cu e homber Dominicano U.(37) ta para riba cu e ta inocente, Fiscal ta hay’e culpabel di a viola un colega dama durante ora di trabao.

Fiscal a exigi 3 aña di prison pa U. Den sala di Corte tabata presente e dama victima y tambe familiarnan di e acusado W.

E acusacion cu Fiscal a presenta contra U. ta cu riba 16 Januari 2023, el a viola e dama T. durante trabao. Ambos ta traha den housekeeping di un hotel grandi na Palm Beach.

VIOLA DAMA DURANTE TRABAO

Ta asina cu U. ta para riba cu e ta inocente. Hues a bisa cu e dama T. a haci denuncia na Polis. E dama T. a declara na Polis cu e ta traha como housekeeper na un hotel. U. ta houseman y tabata riba gang cu garoshi yen di laken. T. lo a pidi U. algun laken pero U. a bis’e pa bay busca nan den e cuarto.

Segun e dama T. ora el a bay busca e laken, U. a bay su tras. Ora T. tabata dobla den e garoshi pa saca laken, U. lo tabata frega riba dje. T. a bise pa stop, pero U. a bis’e pa keda keto. Ora T. a purba bay, U. a gar’e y push’e den un baño y sera e porta na yabi. Eyden U. a kita e paña di T. y penetr’e. T. tabata busca tur manera pa scapa pero no por a haci nada.

Ora U. a caba cu su abuso, el a cana sali bay laga T. T. a bay den un camber y cuminsa yora. El a manda mensahe pa un colega, kico a pasa. E colega a bis’e pa bay keha cerca supervisor. Segun e dama T., dos aña pasa U. a purba haci’e mescos cu ne, pero el a scapa.

Hues a mustra cu ademas di e declaracion di T., tin declaracion di coleganan di T. Un supervisor a bisa cu el a mira T. a drenta den un cuarto ta yora y U. tabata cana su tras y T. tabata grit’e pa bay. A bay den un oficina hunto cu otro coleganan y eynan T. a conta kico U. a haci cu ne.

ACUSADO A DICIDI DI PAPIA

Hues a mustra cu na Polis, U. tabata desmenti pero despues di algun luna el a admiti di tabatin relacion sexual cu T. pero voluntario y cu den pasado caba, e tabatin relacion na 2019 y sexual 3 biaha na 2020 cu T. Segun U., T. a haci denuncia falso contra U. na un hefe pasobra U. a stop e relacion entre nan. Despues nan a bolbe bira bon cu otro.

VICTIMA SCUCHA COMO TESTIGO

Hues a scucha e victima T. bou huramento como testigo. For di comienso di e caso, Hues a bisa cu e lo scucha T. y cu T. mester bay sinta pafor te ora e wordo yama. Durante e interogacion, T. a desmenti categoricamente, loke U. a bisa cu e tabatin relacion cu ne. Segun T., na 2020 el a haci keho na un supervisor contra U. pa a saca su parti intimo p’e. T. na yoramento a bisa Hues cu nunca e tabatin relacion cu U. El a desmenti tur locual cu U. a declara na Hues.

ACUSADO A HAYA TRATO INHUSTO

Ta asina cu desde 22 Februari 2023, U. ta encarcela. Abogado mr. Carlo a haci preguntanan y ta sali na cla cu U. tabata 30 dia sera den cel di Polis y despues hiba KIA den cashot. Esaki ta wordo considera trato inhusto.

EXIGENCIA FISCAL

Fiscal a bisa cu a base di denuncia di victima T., a surgi investigacion y detencion di U. E sospechoso tabata desmenti. Door cu e tuma DNA di e victima, diripiente U. kier declara y ta bisa cu tabatin relacion sexual cu T. Fiscal ta haya cu e 3 testigonan di parti di abogado no por bisa nada concreto sino ta insinua cu lo tabatin un relacion entre U. y T. na 2019.

Fiscal a bisa cu Instituto Forence na Hulanda (NFI) a haci investigacion cu lo tin indicacion di violacion pero door cu U. a admiti, no tabata necesario mas investigacion.

Fiscal a bisa cu no ta asina cu door cu U. ta pretende cu tabatin un relacion, no por bisa cu el a viola T. Fiscal a cuestiona declaracion di U. cu T. lo a rabia pasobra U. no kier a sigui tin relacion sexual. Fiscal ta haya cu tin suficiente prueba di sosten. Fiscal ta haya cu U. a viola e dama T. E ta haya cu U. a tacha integridad di dama T. y cu esaki lo por afecta T. Fiscal a exigi 3 aña di prison.

ABOGADO

Mr. Carlo a bisa Hues cu T. no ta bay admiti dilanti Hues cu e tin un relacion cu U. E ta haya cu door cu U. no tabata kier tin relacion cu T., T. a rabia y a haci denuncia. E abogado a bisa cu e ta haya e declaracion di T. ta hopi dudoso.

E abogado a cuestiona cu 30 dia sera den warda di Polis y 1 luna den cashot na KIA pasobra no tabatin lugar, ta inhusto y inhumano. E abogado a bisa cu den combersacion cu U. na KIA, U. a bis’e cu e tabatin relacion cu T. pero no kier a bisa nada pa no perhudica su famia.

Segun mr. Carlo, tin testigonan a declara cu nan ta sospecha cu U. y T. tin relacion cu otro. E abogado a conclui cu no tin suficiente prueba contra U. y mester declar’e liber.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu e ta bay studia e caso y dia 13 October 2023 lo tin sentencia.