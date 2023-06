Fiscal a exigi 3 aña di prison pa homber cu a mishi cu dama

The content originally appeared on: Diario

Diabierna mainta e homber Dominicano M. di 37 aña, a scucha Fiscal exigi 3 aña di prison p’e. Aunke cu M. ta bisa cu e ta e dama S. a cuminsa mishi cu ne y e tambe a cuminsa mishi, Fiscal ta haya cu M. ta culpabel di a mishi na un

dama y a saca su parti intimo pa e dama mishi cu ne.

Mishi cu dama: Fiscal a bisa cu e acusacion contra M. ta cu riba 13 December 2022, el a mishi cu e dama S. bao su paña mientras cu M. a saca su parti intimo.

Ora Hues a puntra M. si e acusacion ta berdad, el a desmenti. Segun M., e conoce e dama caba pa un aña. E anochi ey tabatin un fiesta di Fin di Aña di empleadonan di un hotel. M. a worde invita door di un empleado.

Na e fiesta M. a papia y kier a balia cu e dama S. Nan tabata den un grupo. Despues di fiesta a keda papia afor. M. a bisa S. cu e kier sali cu ne un otro biaha. S. a bisa M., mirado su relacionnan anterior, e ta prefera di no tin un pareha. A keda papia y despues a bay na un parkinglot di Arubus caminda tin hendenan ta skate. Na e lugar, na dado momento M. a bay para tras di e dama S. y S. su mama. Segun M., el a pone su man robez na schouder di S. y man drechi na schouder di mama di S. Segun M., na dado momento S. a cuminsa mishi cu su man na parti intimo di M.



a bisa Hues cu el a kita su man for schouder di e mama y a tene man di S. Na dado momento M. a saca su parti intimo y pone man di S. ariba dje. M. a cuminsa caricia S.

Na dado momento S. a dal M. na su barica cu su elleboog. E ora ey M. a stop di mishi y a bay pa pone su parti intimo back den carson. E ora ey S. a hala un banda y e amiga di ruman homber di S., a mira M. su parti intimo y a cuminsa henter un problema.

Segun M., S. no a haci nada. E mama di S. a reclama M. kico el a haci cu su yiu. Nan a atak’e. E mama a dal M. un mokete mientras cu S. a cana bay.

Nenga di a mishi na parti intimo di dama: Hues a bisa cu segun declaracion di S. na Polis, M. a pone man na su schouder y despues a baha e man na su heup. Despues el a sinti cu M. tabata caricia na su atras y hinca man bao su saya pa hala su panty. El a dal M. cu elleboog pa e stop.

Despues M. kier a mishi na su parti intimo y S. a bolbe dal’e cu elleboog. Despues el a sinti M. ta pone su parti intimo na su lomba. E ora ey el a spanta, dal M. cu elleboog y bira.

E momento ey e famia tambe a mira cu M. tabatin su parti intimo saca afor. Nan a bay reclama M. y S. a bay den auto. S. ta desmenti di a mishi cu e parti intimo di M.



a desmenti di a hisa saya di S. El a bisa Hues con e ta bay hisa e saya di S. sin ningun hende cu tabata para eynan no ripara. M. tambe a desmenti di a bay hala S. su panty un banda y tampoco cu su parti intimo tabata na S. su lomba. El a admiti di a pone S. su man riba su parti intimo. El a desmenti di a menaza S. y usa violencia.

Condena caba pa abuso: Revisando su historia, Hues a bisa cu M. na aña 2018 a worde condena pa abuso na 4 aña di prison. Tin raport di Reclassering cu ta mustra cu M. a worde molestia. E mester di ayudo psicologico pa atende cu cosnan cu a pasa den pasado pa ‘e laga los’.

Tambe e raport ta bisa cu M. mester haya tratamento pa uzamento di alcohol. Reclassering ta haya cu M. mester guia di Reclassering.

No kier papia cu psicologo: Fiscal a puntra M. pakico e no a coopera pa haci evaluacion di psicologo. Segun M. den pasado caba a haya evaluacion y esey no a yuda. Fiscal a bisa cu esey tabata pa un otro caso. Fiscal a remarca cu den un periodo cortico, M. ta bolbe cay sera pa un otro caso caminda ta mishi cu un dama.

Fiscal a mustra cu segun e raport di 2018, psicologo ta papia cu e chens pa M. ripiti e mesun cos ta medio. Reclassering ta haya cu M. no ta mira cu e ta responsabel. Fiscal ta haya cu M. no ta realiza cu tin algo cu no ta bon. El a bisa pakico M. no ta coopera cu investigacionnan pa mira con lo por yud’e. Fiscal a bisa cu e otro solucion lo ta cu mester duna castigo pisa.

Fiscal a baha pisa: Fiscal a bisa Hues cu M. ta bisa cu ta e muher S. a cuminsa mishi cu ne y e ora el a cuminsa tambe y saca su parti intimo. Otronan a mira esaki y e ta absolutamente inacceptable. Fiscal a bisa cu e no ta duda den e declaracion di e dama S.

Fiscal a bisa cu e ta parce un intento di violacion. Na opinion di Fiscal, e mishimento tabata bay den direccion di violacion. Mas ainda si mira cu M. tabata sera 4 aña pa un caso di abuso.

Na opinion di Fiscal, e forzamento no necesariamente mester tin uso di forza. E por ta tambe formanan di mishi. Fiscal a sigui bisa cu e ta lamenta cu M. ta tuma un postura di no kier coopera pa laga sa kico ta pasando cu ne.

Fiscal ta haya cu mester proteha comunidad di hombernan manera M. Fiscal a puntra, kico a pasa si no tabatin mas hende presente na e Parada di Bus?

El a exigi 3 aña di prison pa M., di cual 1 aña ta condicional y un tempo di prueba di 3 aña. For di e castigo mester kita e tempo cu M. ta sera caba den Prison di KIA. Como condicion special, Fiscal a exigi pa durante e tempo di prueba, M. cay bou guia di Reclassering. Di e forma aki M. lo por haya tratamento pa uso di alcohol y tambe guia di psicologo.

Despues di a scucha defensa di abogado, Hues a bisa cu e ta sera tratamento di e caso y ta bay studia e caso. Hues a palabra cu dia 23 Juni 2023, e lo duna sentencia.