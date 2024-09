Fiscal a exigi 20 aña pa e muher y 18 aña pa e homber envolvi den asesinato di Sergio Maduro

The content originally appeared on: Diario

Caso asesinato Matividiri

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta e homber Bryan Jimenez di 28 aña, y e muher Jennifer Gonzalez di 39 aña a presenta den Corte pa e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra nan.

Fiscal ta haya nan culpabel di e asesinato cruel di e funcionario di Cuerpo Especial Arubano (CEA), esta Sergio Maduro y a exigi 20 aña di prison pa Jennifer, kende ta esun cu a provoca Jimenez pa mata Sergio y 18 aña di prison pa Jimenez kende a choca mata Sergio y despues pasa auto riba dje.

E abogadonan mr. Illes di Jimenez y mr.Croes di Jennifer ta haya cu Fiscal den su exigencia no ta tene cuenta cu e raportnan di psychiater y psycologo cu ta mustra cu ambos acusado ta menos responsabel pa loke nan a haci.

Tremendo trabao di Recherche: Den tribuna ariba den Sala di Corte, tabatin henter un team di Recherche, kendenan a haci e investigacion cu a pone cu Jimenez y Jennifer ta dilanti Hues.

Mester aplaudi e tremendo trabao cu e miembronan di Recherche a haci den e investigacion aki cu a conduci na gara e sospechosonan di asesinato cruel di Sergio. Durante tratamento di e caso, Hues a bay den extenso, tur e trabaonan cu miembronan di Recherche a haci. Hasta un aparato pa scucha combersacion den auto di Jimenez a worde poni, caminda a scucha Jimenez conta con el a mata Sergio Maduro, riba peticion di Jennifer. Tur esaki a forma tur pruebanan necesario pa ayera e tratamento a tuma lugar.

Den e articulo aki, DIARIO ta concentra riba e exigencia di Fiscal y e defensa di abogadonan. Den otro articulo lo pone tur loke Hues a trece padilanti di e investigacion. Tratamento di e caso tabata mas cu 3 ora.

Den sala di Corte tabatin famianan di e victima y famianan di e dos acusadonan. Fiscal a presenta e acusacion contra Jimenez cu ta worde sospecha cu riba 24 December 2023, el a asesina Sergio Maduro. Jennifer ta worde acusa di a prova y duna un adelanto di pago na Jimenez pa asesina Sergio.

Curpa haya na Matividiri: Jennifer ta desmenti di ta envolvi, mientras cu Jimenez a admiti di a asesina Sergio. Hues a bisa cu na Matividiri banda di parque di Avestruz, un hende a haya un hende morto sin zapato benta banda di caminda. Miembronan di Recherche a bay na e lugar y a mira cu e persona tabata morto algun dia caba. A resulta cu e victima ta Sergio Maduro un miembro di CEA, kende ta biba hunto cu Jennifer.

Fiscal a baha pisa: Fiscal a bisa Hues cu e pareha aki ta envolvi den e asesinato cruel di Sergio. Investigacion ta mustra cu e homber P. tabatin e cellular di Sergio. Interogacion di P. a haya claridad cu ta Jimenez a mata Sergio riba peticion di Jennifer.

Recherche a instala mike den e auto di Jimenez y den un combersacion cu P., Jimenez a conta con el a mata Sergio y pasa auto riba dje. El a bisa cu ta Jennifer a pidi’e haci’e y cu el a haya 150 Florin di Jennifer y despues di entiero e lo haya e resto di e suma total di 2.000 Florin.

Fiscal ta haya tur esaki ta un asesinato premedita. El a bisa cu tabatin un plan caminda mester a laga mustra cu ta un accidente a sosode y cu Sergio a fayece. A haya DNA di Jimenez bou huña di Sergio cu ta mustra e e rascanan cu Jimenez tabatin na su braza ta di Sergio cu tabata lucha pa su bida. Despues di a mata Sergio, Jimenez a bay para e auto di Sergio banda di un school na Noord.

Fiscal a mustra cu Jimenez a bisa tur cos con Jennifer a pidi pa mata Sergio y door cu Jimenez tabatin mester di placa pa paga alimentacion di su yiu na Hulanda, el a pidi 2 mil Florin. Fiscal ta haya cu Jennifer ta gaña di no a haci nada, pa tira tur culpa riba Jimenez. Fiscal a bisa cu tin testigo a mira Jimenez y Jennifer den auto riba 24 December 2023. Fiscal a mustra cu tin hende a bisa cu Sergio a bisa cu Jennifer ta blo mira peliculanan di asesinato na television y ta kere cu Jennifer kier laga mat’e.

Fiscal a sigui bisa cu tin diferente hende a bisa cu Jennifer a bisa cu e ta fada di Sergio y cu e kier mat’e. Na opinion di Fiscal, Jennifer no a laga esaki na papia so sino a haci’e tambe door di pidi Jimenez, kende a asesina Sergio na un forma cruel. El a sigui bisa cu Jimenez y Jennifer a bay check si tin placa riba cuenta di Sergio via ATM pero no a haya nada. Fiscal a mustra cu Jennifer ta keda desmenti di a planea e asesinato di Sergio pero tur e otro testigonan y hasta e sospechoso Jimenez ta mustra cu Jennifer ta envolvi.

Fiscal a bisa cu pa cu e castigo tene cuenta cu e raport di psychiater y raport di psycologo di Jimenez y Jennifer. Fiscal ta haya cu Jimenez y Jennifer a asesina Sergio pa nan mesun interes. Fiscsal a señala cu Jennifer no a mustra ningun duele di loke a sosode. Fiscal ta haya cu e conseho di psychiater y psycologo di e dos acusadonan, lo no haci husticia den e asesinato di Sergio. E ta haya cu e pareha mester haya castigo mas pisa.

Fiscal a exigi 18 aña di prison pa Jimenez y 20 aña di prison pa Jennifer.

Abogado: mr. Illes a bisa Hues cu Jimenez a admiti y cu e ta conciente cu e mester haya castigo. El a pidi Hues pa tene cuenta cu circumstancianan personal di Jimenez. E abogado ta haya cu mester tene cuenta cu mester duna Jimenez e oportunidad di rehabilita. E abogado a mustra cu raport di psychiater y psycologo ta papia cu Jimenez ta menos responsabel door di problema di personalidad.

E abogado ta haya cu e exigencia di Fiscal no ta tene ningun cuenta cu esaki.

Mr. D.Croes a bisa Hues cu Jennifer ta worde acusa di a provoca Jimenez pa asesina Sergio. Jennifer ta para riba cu e no a pidi Jimenez pa asesina Sergio y ofrece pago. E abogado a bisa cu ta Jimenez a bisa su amigo P. cu el a asesina Sergio. El a mustra cu Jimenez a bisa cu el a mata 15 hende y cu nan ta dera na un parke.

Esey ta su pensamento den su mundo. Na opinion di mr. Croes, tur e storia cu a bin dilanti, ta door di Jimenez. Jimenez den su mundo di diferente personalidad, a asesina Sergio. Jennifer a bisa cu e placa cu el a duna Jimenez ta pa e cachonan. E abogado a mustra cu Jennifer su inteligencia ta manera di un mucha. E no tin e inteligencia pa convence Jimeneza pa asesina Sergio. Por ta cu tabatin problema den pareha pero no cu esey a bay asina leu pa asesina Sergio. E abogado a pidi Huez pa tene cuenta cu Jennifer no ta completo responsabel pa su actonan y awor ta scucha Fiscal exigi 20 aña di prison cu ta castigo cu ta exigi pa persona cu ta completo responsabel pa su actonan. Jennifer ta un persona special y no ta den e capacidad pa por planea e asesinato di Sergio. El a pidi Hues pa tene cuenta cu esaki.

Fiscal a reacciona cu e ta compronde cu e acusadonan mester di tratamento pero a base di ley si bay haci esaki e castigo lo ta mucho abao cu no ta hustifica husticia pa e asesinato cruel. Fiscal a bisa cu Jennifer a puntra diferente hende pa mata Sergio, no ta manera abogado a bisa cu ta un fuente so di informacion tin esta Jimenez.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu 27 September 2024 pa 10’or di mainta lo tin sentencia.