Fiscal a exigi 12 aña di prison pa Dylan Delaney sospecha di a tira mata Marc Mejia Flores

Aunke e ta desmenti di a tira mata — ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta, Corte di Husticia a trata e lamentable caso di asesinato na San Nicolas,

banda di American Bar caminda ta sospecha Dylan Andres Delaney di a tira mata riba 7 Juli 2021, Marc Mejia Flores q.e.p.d.

SOSPECHOSO TA NENGA

Ta asina cu Dylan a desmenti di a tira mata. Hues a puntra kico a pasa anto. Segun Dylan el a tira un tiro pero na banda. Esun cu a huy nan mester busca y puntra. E otro persona a los diferente tiro. El a bisa cu riba video por mira claramente cu no ta e so tabatin arma. Hues a bisa cu segun investigacion di Polis, tabatin un discusion. Dylan tabata hunto cu un dama A. y otro dos otro persona para banda di American Bar na San Nicolas. Segun Dylan e dos personanan e no conoce. El a bisa cu ta ser bisa cu un tal Gio tabata eynan. Dylan a bisa Hues cu e video ta papia tur cos. Hues a bisa cu lo bay mira e video pero e kier sa for di Dylan kico a pasa.

Segun Dylan nan tabata para y na dado momento un auto a para y tres persona a baha, menaza cu morto y Marc Mejia Flores tabatin un cuchio y kier ataca Dylan pa hink’e mata. Un otro persona, Gio, a par’e. A surgi discusion y tiro a cay. Dylan ta para riba cu el a tira na banda di Marc. Segun Dylan si el a herida Marc e lo a cay. Hues a puntra con Dylan sa cu e no a herida Mejia. Segun Hues, Polis ta bisa cu ta Dylan a tira diferente biaha y no ta bisa cu tin un otro a los tiro. Segun Dylan e otro persona a bay riba Marc y a tira.

Hues a bisa cu Dylan a declara na Polis cu el a tira Marc den defensa propio. El a splica cu e tabata cu e dama A. y na dado momento e auto a para y Marc cu dos otro a baha. El a menaza tur hende y Marc tabatin un arma den su man. Segun Dylan, e arma cu Marc tabatin tabata un cuchiu. El a bisa cu si e no a tira, nan lo a mat’e. El a bisa Hues cu el a los 1 tiro so pero na banda di Marc.

PASA VIDEO DI ASESINATO DEN CORTE

Fiscal tabata pasa imagennan pa mustra kico a pasa banda di American Bar na San Nicolas. Por mira cu Dylan ta para cu algun persona y e dama A. Na dado momento un auto ta yega y Marc cu otro dos ta baha. Marc a bay papia cu e dama A. y ta surgi un discusion entre nan. Aparentemente Marc ta sospecha cu Dylan lo tin relacion cu e dama A. Na dado momento Marc tabata haci expresionnan y tabata cana bay den direccion di Dylan. Gio a bay confront’e pa no bay riba Dylan y e momento ey tiro cay. Dylan a los mas cu un tiro y e trio a core bay. Fiscal y Hues ta haya cu Dylan a los mas cu un tiro. Dylan ta para riba cu el a tira un biaha so y cu tin un otro a tira mas biaha. E persona ey a huy. El a mustra Fiscal kende ta e otro persona cu tabata arma y a tira. Fiscal tabata kier pa Dylan mustra ki momento e otro persona a tira. El a bisa cu bo no ta mira bon pasobra tabatin hopi movecion pero no por mustra ki momento e persona a tira.

Hues a bisa cu segun e dama A., Marc a pusha Gio, cu ta ruman di Dylan y Gio a dal’e. Dylan ta desmenti cu Gio ta su ruman. Despues a surgi un pelea y a tende tiro. Despues segun e dama A. el a tende Marc grit’e y e por a scucha cu Marc tabata herida. Segun A. tanto Gio como Dylan tabata tira riba e gang di Pos Chiquito. El a bisa cu Dylan a bis’e pa no bisa nada contra dje. A. a sinti su bida na peliger y a bisa cu e no ta bay menciona nomber. A. lo a expresa: “My lover kill my other lover”. Dylan a bisa Hues cu e kier pa A. ta su dilanti y bisa esey. El a para riba cu e no tabatin relacion cu A.

Dylan a bisa Hues cu anterior e gang a purba mat’e y door cu el a wordo bati y kaak kibra, el a busca un arma. El a caba bin for di Colombia di operacion di su kaak. El a bisa cu riba caya tabata papia cu tin menaza di morto contra dje. E dia di e incidente, e tabata arma. E tabata sinti cu nan kier mat’e.

FISCAL NO TA KERE SOSPECHOSO

Fiscal a bisa Hues cu e ta haya legalmente proba cu Dylan a tira mata Marc. Fiscal a bisa cu durante discusion entre Gio y Marc, a surgi pelea y Dylan a los tiro di cerca. Riba video por mira cu Dylan a tira 2 biaha. Dos biaha ta mira chispa di candela sali for di su arma. Segun Dylan ta 1 biaha so el a tira y cu e imagennan ta gaña bo. Fiscal a sigui bisa cu a pidi Dylan pa mustra ki ora e otro persona lo a tira pero e no por a mustra. Fiscal a mustra cu e dama A. a bisa cu :”My lover kill my other lover”. E victima Marc a sufri un tiro den pecho y e bala a sali for lomba. Despues el a fayece. Na opinion di Fiscal, e unico persona cu a tira tabata Dylan.

EXIGI 12 AÑA DI PRISON

El a bisa cu e no ta kere declaracion di Dylan. Fiscal a bisa cu e no ta kere cu aki por papia di defensa propio. Riba video por mira cu ta Gio ta dal Marc promer y despues di esey Dylan a tira. El a bisa cu Dylan a kita Marc di su famia. Fiscal a exigi 12 anja di prison, kitando e tempo cu e tabata sera. Por a mira cu e exigencia di Fiscal a afecta Dylan.

Pa loke ta e demanda di daño, Fiscal ta haya cu e demanda di 12 mil florin di parti di tata di victima mester wordo declara no admisibel paso no ta splica esaki. El a pidi pa aproba 5 mil florin pa gastonan di entiero.

ABOGADO

Mr. Illes a bisa Hues cu e ta haya cu Dylan a defende su mes. E ta haya cu mester declara no admisibel e demanda di daño pasobra no ta splica kico ta gastonan di entiero y kico ta gastonan di famia.

Mama di Marc y ruman muher di Marc tabata presente. Nan a splica cu e tata di Marc ta den exterior pasobra el a haya ataca di curazon door di e incidente aki. Hues a sugeri pa e mama firma e demanda pasobra e tata no tey.

Hues a bisa cu e ta bay studia e caso y 11 Februari 2022 pa 8.15 lo tin sentencia.