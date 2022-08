Fiscal a apela contra sentencia cu hungador profesional di poker declara liber di acusacion di labamento di placa

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E homber P.S., dia 5 di Mei 2022 a scucha Hues bisa cu e ta wordo declara liber di e acusacion di labamento di placa entre Juni 2019 y 13 Januari 2021.

El a sali contento for di sala di Corte cu e resultado positivo.

FISCAL A APELA SENTENCIA

DIARIO por a compronde cu mas o menos 1 siman despues, o sea den e periodo di 2 siman stipula pa ley, Fiscal a apela e sentencia. Ta asina cu ainda no tin un fecha stipula pa tratamento di e caso aki. Tur cos ta mustra cu otro aña lo bay tende di e caso aki.

HUNGADOR PROFESIONAL DI POKER

Durante tratamento di e caso dia 14 April 2022, P.S. a presenta den sala di corte cu dos renchi di oro bisti cu ta e premionan cu el a gana hungando poker profesional. Ademas P.S. a splica na placa chikito con e tabata spaar su placa desde 2012 cu e tabata hungando poker na diferente casino aki na Aruba. Ariba preguntanan haci door di Hues, el a splica tambe pakico e tabatin su placa parti na tres diferente lugar esta e oficina di su tata, na su cas y na banco. P.S. a splica cu semper el a uza un sistema di seguridad cu si algo pasa na un lugar, e lo tin placanan warda na e otro lugar y na banco.

Su abogado mr. D. Kock a mustra cu documentonan cuanto biaha P.S. a gana weganan di poker na Aruba y den exterior. El a hasta cuestiona e hecho, pakico Fiscal a haci investigacion solamente entre 2019 y 2021 y no a haci desde 2012 na e otro casinonan cu P.S. a gana. Na opinion di e abogado, e investigacion no ta completo y esey ta haci cu no tin un bista cla cuanto placa realmente P.S. a gana. Door di esey, Fiscal ta acusa P.S. di labamento di placa cual absolutamente no ta asina.

EXIGENCIA DI FISCAL

Fiscal a bisa cu P.S. ta un hungador di poker y a haya sumanan grandi den kluis na oficina di P.S. su tata. Fiscal ta haya cu P.S. mester demostra di unda el a haya e placanan aki. E ta haya cu no tin suficiente indicacion di unda tur e placanan aki a sali. Tin diferente deposito na banco. Fiscal a bisa cu e forma di gana structural den casino no por wordo accepta. For di investigacion no ta yega na e suma cu a haya den e caha fuerte.

Notabel ta cu den e mesun periodo P.S. a haci deposita grandi na Aruba Bank. Di unda tur e placa aki a sali? P.S. ta bisa cu el a spaar desde 2012. Fiscal a bisa cu e no ta kere cu P.S. a gana torneo di poker den exterior. P.S. no por prueba esaki. Fiscal no ta kere P.S. y ta haya cu P.S. a laba placa. El a exigi pa confisca e placa 25 mil dollar y mas di 60 mil florin cu a keda confisca y tambe 1 luna di prison condicional cu 2 aña di prueba.

SENTENCIA

Hues a bisa cu Fiscal por tabatin sospecho riba e cantidad di placa confisca den caha fuerte. Pero, P.S. a duna splicacion completo di procedencia di e placa. E ta un hungador professional di poker desde 2012.

Hues a mustra cu abogado a facilita diferente documento cu ta mustra con P.S. a gana e placanan.

Na opinion di Hues, ta Fiscal mester a bay haci investigacion.

Hues a remarca cu Fiscal a haci investigacion solamente desde 2019 y 2021 y no na tur e casinonan cu P.S. a menciona. Hues a sigui bisa, pakico Fiscal no a haci e investigacion completo, e no por compronde.

Hues a mustra cu si a investiga solamente 2019 pa 2021, esey no ta mustra con P.S. por a haya asina hopi placa. Si Fiscal a investiga desde 2012 te cu 2021, lo haya sa pakico tabatin asina hopi placa.

Hues a declara P.S. liber y a ordena pa tur e placa cu a keda confisca mester duna bek na P.S.

E sentencia aki, ta un sla duro pa Ministerio Publico y pesey a apela.