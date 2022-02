First lady houdt motivatiesessie over pesten op mulo

22/02/2022 10:03

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry licht toe wat de gevolgen van pesten kunnen zijn.

Foto: instituut first lady



PARAMARIBO –

“Het komt veel te vaak voor dat voornamelijk kinderen en jeugdigen gepest worden door leeftijdsgenoten. Deze kinderen en jeugdigen worden emotioneel kapot gemaakt, met alle gevolgen van dien”, stelt first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry. In verband hiermee hield zij maandag een motivatiesessie over pesten op Mulo Schotelweg in samenwerking met kinder- en jeugdpsycholoog Juljo Cruden.

De leerlingen zijn bewust gemaakt van de vele nadelen en de

emotionele schade die pesters veroorzaken bij hun slachtoffers.

Belangrijker nog, de pester heeft er geen voordelen aan. Ook daarop

zijn de leerlingen gewezen. Door middel van het tekenen van het

‘stopteken’ van hun hand, hebben de leerlingen samen met de first

lady de belofte gedaan niet te zullen pesten.

Santokhi-Seenacherry roept eenieder op en drukt hen op het hart

deze belofte samen met haar en de leerlingen van Mulo Schotelweg te

doen. “Laten wij niet pesten, maar elkaar juist liefhebben. Hier

bereiken wij veel meer mee”, aldus de first lady. Het ligt in de

bedoeling meerdere scholen aan te doen voor motivatiesessies. De

kick-off is hiermee gegeven op Mulo Schotelweg. Tijdens dit bezoek

doneerde zij ook twee schoolborden gedoneerd aan de school.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina