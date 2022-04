Finale mannenvolleybal weer open strijd

08/04/2022 23:51

John Zaalman

Yellow Birds-aanvaller Shemar Jameson (2) smasht de bal langs het tweemansblok van Marcel Krak (19) en Gregory Levant (3) van Yelyco.



PARAMARIBO –

Shemar Jameson heeft met zijn laatste actie ervoor gezorgd dat de mannenvolleybalfinale weer een open strijd is geworden. Jameson maakte uit een kill 15-13 in de beslissende vijfde set voor Yellow Birds tegen negenvoudig titelverdediger Yelyco. De seriestand uit de best-of-five finale is 2-2.

In een bomvolle Ismay van Wilgen Sporthal won Yellow Birds de

eerste en derde set steeds met 25-22. Yelyco claimde de tweede en

vierde met 26-24 en 25-20. “Ik voelde me geweldig”, gaf game-winner

Jameson opgelucht toe. “Ik had gewoon kippenvel.”

De kampioen begon de tiebreaker met een 3-0 voorsprong en leidde

zelfs met 8-4. “Ik had ondanks de achterstand nog steeds

believe en Leo (Leonel Mahabali, … red.) bleef

ons poweren”, zegt Jameson.

De spanning was helemaal te snijden toen Anferney Schmeltz

Yellow Birds langszij bracht: 11-11. Het stond daarna nog een

keer gelijk, voordat Jameson de partij uiteindelijk op slot zette.

De Gele Vogels azen op hun eerste titel in veertien jaar. “We gaan

winnen”, onderstreepte Jameson. “Ik verlies nooit.”

Trots

Fernando Rigters gaf toe dat hij na de opgelopen achterstand in

de beslissende set koppijn kreeg. “Ik dacht van: ‘San, we

gaan vanwege te weinig ervaring weer verliezen van de kampioen.’ We

maakten echt lousy fouten. Maar dit heeft allemaal te

maken met de mentale druk in deze hele finale”, onderkent de Yellow

Birds-coach. “Ik ben vreselijk trots op de jongens. Ze zijn ondanks

de achterstand blijven geloven. Als we dit aanhouden, is de cup

woensdag van ons.”

Tegenhanger Verdy Getrouw steekt de hand in eigen boezem. “Ik

heb verkeerde wissels gepleegd. Ik had Dion Brunings bijvoorbeeld

niet in het spel moeten brengen.” Getrouw vindt dat de spelverdeler

kort achter ‘opzette’, “terwijl Keven Sporkslede op schot is. Ik

heb daarnaast te lang gedraald met bepaalde wissels, maar Yellow

Birds heeft gehosseld. Zenuwen hebben mijn jonge centers ook parten

gespeeld. De bond gaat woensdag in ieder geval extra geld

verdienen”, aldus Getrouw.

Livo was in de demonstratiewedstrijd tegen promovendus Scholen

Volleybalvereniging (SVV) met 25-21, 25-15, 15-7 te sterk. Het duel

was een voorproefje op de volgende competitie.







