Finabank versterkt financiele en marktpositie

PARAMARIBO –

De Finabank heeft vrijdag tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders over het jaar 2021 “goede resultaten gepresenteerd”. Zo meldt de bank in een persbericht. “Het vertrouwen van onze klanten en de markt in Finabank is verder toegenomen en kwam tot uiting in de verdere groei van ons marktaandeel naar 13,5 procent.” Hiervoor was het marktaandeel 12 procent.

De nettowinst van de Finabank is gestegen met 83,1 procent van

SRD 30,2 miljoen in 2020 naar 55,2 miljoen in 2021. En het

balanstotaal met 19 procent van SRD 5,8 miljard naar 6,9 miljard.

De totale opbrengsten van de bank zijn gestegen met 35,3 procent

van SRD 352,1 miljoen naar 476,4 miljoen over dezelfde periode. “De

opbrengsten zijn gestegen als resultaat van de groei van de bank en

als gevolg van het tegengaan van de negatieve effecten van de

devaluatie.”

Wel zijn de kosten van de bank gestegen met 8,7 procent naar SRD

206 miljoen, “voornamelijk gedreven door de personele kosten en de

negatieve effecten van de devaluatie. Het boeken van positieve

resultaten was niet vanzelfsprekend in deze uitdagende tijden”.

Finabank heeft een “solide solvabiliteitsratio van 16 procent en

een uitstekende liquiditeitspositie”. De ‘non-performing ratio’ van

1 procent is laag en ver onder de gestelde norm van 5 procent van

de Centrale Bank van Suriname is, “en is tevens ook naar

internationale normen uitmuntend. Deze sterke resultaten zijn het

resultaat van de focus van de bank op een sterke governance

structuur, risicomanagement en een deskundig en gedreven team”.

Het jaarverslag van Finabank is weer

gecertificeerd door de externe accountant volgens de wereldwijd

toegepaste IFRS-standaarden. “De grote uitdaging hierbij was dat

Suriname geclassificeerd is als ‘hyperinflatie-land’, vanwege de

sterke prijsstijgingen die opgeteld over de afgelopen drie jaar

boven de 100 procent is.” Hierdoor moest de Finabank genoodzaakt

ook ‘IAS29 hyperinflatie-accounting’ toe te passen bij de opmaak

van de jaarrekening, “zodat de negatieve effecten van de

prijsstijgingen ook meegenomen zijn in de cijfers voor het scheppen

van een reeel beeld”.







