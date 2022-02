FinaBank breidt portfolio uit met Mastercard euro

14/02/2022 19:52

Van onze redactie

De promo foto van de Mastercard euro, die maandag door de FinaBank is geintroduceerd in Suriname.

Foto: FinaBank



PARAMARIBO –

FinaBank heeft maandag de Mastercard euro in Suriname geintroduceerd. “Wij zijn bijzonder verheugd en trots op deze unieke samenwerking met Mastercard. Hiermee bieden wij u nog meer digitale betalingsmogelijkheden en breiden wij ons huidige portfolio van creditcards verder uit”, schrijft de bank in een persbericht. FinaBank biedt ook de Visa creditcard in US dollar aan.

De Mastercard euro, die volgens de bank voor elk budget is, zal

ervoor zorgen dat er “nog meer betaalgemak” wordt aangeboden in

zowel Suriname als het buitenland. De minimale creditcard ruimte is

vijfhonderd euro.

FinaBank stelt dat de Mastercard euro ook geschikt is voor

studerende kinderen in Europa. Ze kan in Suriname worden

aangezuiverd en alle aankopen kunnen online overzichtelijk worden

bijgehouden.

De financiele instelling is vol lof over Mastercard, volgens

haar “wereldwijd een van de grootste betalings- en

technologiebedrijven”. “En met hun expertise in het beheren en

ondersteunen van wereldwijde betaaloplossingen kunnen wij onze

klanten een nieuwe veilige betaaloptie bieden, voor zowel fysieke

als online transacties.”







