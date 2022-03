‘Filmmaken met een doel’

29/03/2022 10:01

Wrenz Hooten (vierde vanuit links) met de cast van de film ‘Verwarring’, die vrijdag in TBL Cinemas in premiere ging.

Foto: Sharon Singh



PARAMARIBO –

Een film maken in crisistijd lijkt haast onmogelijk, maar Wrenz Hooten laat zien dat het kan. Hij heeft juist gebruik gemaakt van de lockdowns voor de opnamen. “Het zit gewoon in zijn bloed. Mijn vader moet vooral doorgaan met films maken”, prijst de trotse dochter Daivienshely haar pa. “De film heeft drama, komiek en de verhaallijn is goed’, verwijst ze naar ‘Verwarring’, die vrijdag in TBL Cinemas in premiere ging.

Wrenz Hooten van Wrenza Production zelf straalt vanwege de

positieve reacties die hij heeft ontvangen na de eerste opvoering

van de speelfilm ‘Verwarring’, waarvan hij regisseur en producer

is. De productie van de film, die 75 minuten duurt, heeft 2,5 jaar

geduurd, mede vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Hooten, in het dagelijks leven supervisor bij het Bedrijf

Geneesmiddelenvoorziening Suriname, duikt voorde Ware Tijdin het

verleden, hoe het voor hem allemaal begon. “Daniel Groenefelt en

ik, twee vrienden, besloten op een dag een film uit te brengen. Het

script werd geschreven, maar er was verder niets mee gebeurd.” Tot

vijf jaar later, in 2017, toen ‘Hoe zou het zijn’ op het witte doek

verscheen. Een jaar later volgde ‘Listig’.

De regisseur en scriptschrijver is niet alleen op de Surinaamse

markt gefocust. Zijn doel is om verder te groeien in de industrie.

“Ik heb contacten in het buitenland waar ik de films wil opsturen.

Nu oefen ik flink met het beeld en de kwaliteit.”

De kosten voor zijn jongste productie zijn geraamd op SRD

35.000. Over het terugverdienen van zijn investering maakt hij zich

minder druk. “Maar ik hoop wel dat het deze keer iets beter gaat,

vooral omdat mensen weinig vertier hebben.” Bij ‘Hoe zou het zijn’

en ‘Listig’ draaide hij break-even.

Plot

In ‘Verwarring’ verdwijnt Nancy (Solange Proeve), zakenpartner

van de ondernemer Stanley (Miquel Huizen). Opmerkelijk, want dat

gebeurde vlak na een heftige ruzie tussen zijn vrouw Keysha

(Anastatia Gemerts) en de zakenpartner. De politie doet haar

onderzoekingen bij Stanley, wat niet goed zit bij de echtgenote.

Keysha heeft nogal losse handjes en deelt klappen uit. Haar zeer

tolerante man Stanley laat het over zich heen komen. De

communicatie tussen de twee is zeer slecht en dat zorgt alleen voor

meer verwarringen.

Om de aandacht van het publiek af te leiden van alle drama is

gekozen voor rechercheurs met een shabby (lakse) houding, waar de

aanwezigen van hebben genoten. Zo heet de agent die kort was ‘agent

Lang’ en zijn lange collega ‘agent Kort’. Een beetje overdone,

overdreven is misschien dat de agenten in een VW Amarok rijden. De

twee onderzoekrechercheurs behandelen Stanley als verdachte. Aan

het einde zal blijken ten onrechte. Wie de agenten uiteindelijk

oppakken is niet bekend, want het verhaal heeft een open einde.

Waar het publiek het meest van heeft genoten zijn de taferelen op

kantoor bij Stanley. De roddeltantes en jaloezie van werknemers

onderling.







