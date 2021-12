Festival di Dande 2021 ta bira virtual y fecha a cambia pa 29 y 30 di December

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Matutino DIARIO a tuma contacto cu señor Arends Arenas, ken ta encarga cu e Festival di Dande, y el a confirma pa redaccion cu e festival lo bira virtual,

y e fecha a cambia pa Diaranzon 29 y Diahuebs 30 di e siman aki, cuminzando pa 7’or di anochi pa 1’or di madruga, y lo wordo pasa via canalnan di television local y siete radioemisora.

“Door di tur e casonan nobo di Covid-19, e Festival di Dande ta bira virtual, manera aña pasa. No por a cancele pasobra tur cos ta cla: e coronanan, certificado, medaya, premio grandi, y ademas e lo tabata hopi fastioso pa e empresanan cu ta patrocina e festival cu nan miho boluntad”, Arenas a señala.

El a agrega cu durante e presentacion virtual solamente e mucha cu un mayor, of coach, por tey, of cu un par di famia so, pues no un grupo grandi.

Den total lo participa 28 Dande Infantil-Hubenil y 30 Dande adulto, y casi 15 agrupacion musical lo ta participando.

Aaron Arenas ta haci un invitacion na henter pueblo di Aruba pa sintoniza e canalnan di television of radioemisoranan, pa asina apoya e Festival di Dande 2021, Aruba su Cultura, e talentonan infantil-hubenil y e adultonan cu nan composicionnan y e gruponan musical. No obstante cu ta virtual, e priminti di ta un espectaculo unico!