Fernandes Bottling schenkt ruim SRD 100.000 aan pop-up voedselbank

11/01/2022

Ayida Slooten, Brand and Communication Manager van Fernandes Bottling (l), overhandigde de symbolische cheque aan Gail Eijk, voorzitter van stichting Amor Vitae. Steven Sijp en Natasja Robles, secretaris en penningmeester van de stichting, waren ook aanwezig. Foto: Fernandes Bottling

PARAMARIBO – Fernandes Bottling heeft SRD 101.250 gedoneerd aan stichting Amor Vitae die via haar pop-up voedselbank gezinnen van levensmiddelen zal voorzien. “We zijn heel erg dankbaar voor deze donatie, omdat het aangeeft dat onze activiteiten gezien worden. De ondersteuning geeft ons spirit om door te gaan met het project”, reageerde stichtingvoorzitter Gail Eijk.

Het geld is deels (SRD 50.684) verkregen tijdens de Coca-Cola Christmas Caravan Happiness Drive Thru, terwijl de directie van Fernandes inkwam met SRD 50.566. Met de donatie worden er ruim vierhonderd levensmiddelenpakketten samengesteld die in januari en februari zullen worden verstrekt aan hulpbehoevende gezinnen. Op 9 januari werden alvast de eerste honderd pakketten verdeeld te Kwatta. De stichting, die in 2020 begon met de voedselbank, zal de andere locaties op haar Facebookpagina bekendmaken.

De Coca-Cola Christmas Caravan Happiness Drive Thru vond van 20 tot en met 23 december plaats in de Palmentuin. Ze was het eerste drive-through evenement van Fernandes Bottling, die voor deze opzet koos vanwege de Covid-19-maatregelen. Traditiegetrouw eindigt de Coca-Cola Christmas Caravan met Happiness Stops, zoals eerder gehouden op het oud-Vlaggenplein.

